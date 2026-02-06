Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа - 06.02.2026
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил внимание "Газпром". &quot;По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 февраля из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже 90% объема, закачанного при подготовке к зиме&quot;, - говорится в сообщении компании.Уточняется, что по состоянию на 3 февраля разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума. "Уровень заполненности ПХГ Германии опустился ниже 30%. Из хранилищ отобран почти весь газ, закачанный к зиме – 99%", – добавили в "Газпроме".
12:25 06.02.2026
 
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа

"Газпром": Европа отобрала из подземных хранилищ уже 90% закачанного к зиме газа

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил внимание "Газпром".

"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 февраля из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже 90% объема, закачанного при подготовке к зиме", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что по состоянию на 3 февраля разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума.
"Уровень заполненности ПХГ Германии опустился ниже 30%. Из хранилищ отобран почти весь газ, закачанный к зиме – 99%", – добавили в "Газпроме".
