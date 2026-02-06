https://1prime.ru/20260206/gaz-867241221.html
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа
Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил внимание... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T12:25+0300
2026-02-06T12:25+0300
2026-02-06T12:25+0300
энергетика
газ
европа
германия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил внимание "Газпром". "По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 февраля из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже 90% объема, закачанного при подготовке к зиме", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что по состоянию на 3 февраля разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума. "Уровень заполненности ПХГ Германии опустился ниже 30%. Из хранилищ отобран почти весь газ, закачанный к зиме – 99%", – добавили в "Газпроме".
https://1prime.ru/20260206/gaz-867237172.html
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2f280eaebdb5006748bde429226264e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, германия, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Газпром
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа
"Газпром": Европа отобрала из подземных хранилищ уже 90% закачанного к зиме газа