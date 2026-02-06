https://1prime.ru/20260206/gaz-867245644.html

В шести странах ЕС запасы газа опустились ниже 30 процентов

2026-02-06T13:18+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a93a79c93b66403379a5ec813066dc61.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе опустились в красную зону, то есть ниже 30%, уже в шести странах: в Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Латвии, Нидерландах, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Годом ранее по состоянию на аналогичную дату, то есть 4 февраля, ни одна страна не находилась в красной зоне. Ближе всех к ней была только Франция, где хранилища газа были заполнены на 33,18%. Согласно данным GIE на 4 февраля 2026 года, общий уровень заполненности в европейских ПХГ – они есть в 22 странах ЕС – составляет 38,48%. В прошлом году такой уровень был преодолен на три недели позже, в последний день февраля. По данным на 4 февраля этого года, в Германии – крупнейшей в ЕС по величине хранилищ газа - ПХГ были заполнены на 29,12%, во Франции - 28,5%, в Бельгии - 29,76%, в Хорватии - 19,06%, Латвии - 27,26%, в Нидерландах - 22,39%. Сильные снегопады и холода установились во множестве стран мира в январе-феврале, в том числе под влияние плохой погоды попал ряд стран Европы.

