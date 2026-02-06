Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В шести странах ЕС запасы газа опустились ниже 30 процентов - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260206/gaz-867245644.html
В шести странах ЕС запасы газа опустились ниже 30 процентов
В шести странах ЕС запасы газа опустились ниже 30 процентов - 06.02.2026, ПРАЙМ
В шести странах ЕС запасы газа опустились ниже 30 процентов
Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе опустились в красную зону, то есть ниже 30%, уже в шести странах: в Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Латвии, | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T13:18+0300
2026-02-06T13:18+0300
энергетика
газ
франция
германия
бельгия
ес
gie
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a93a79c93b66403379a5ec813066dc61.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе опустились в красную зону, то есть ниже 30%, уже в шести странах: в Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Латвии, Нидерландах, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Годом ранее по состоянию на аналогичную дату, то есть 4 февраля, ни одна страна не находилась в красной зоне. Ближе всех к ней была только Франция, где хранилища газа были заполнены на 33,18%. Согласно данным GIE на 4 февраля 2026 года, общий уровень заполненности в европейских ПХГ – они есть в 22 странах ЕС – составляет 38,48%. В прошлом году такой уровень был преодолен на три недели позже, в последний день февраля. По данным на 4 февраля этого года, в Германии – крупнейшей в ЕС по величине хранилищ газа - ПХГ были заполнены на 29,12%, во Франции - 28,5%, в Бельгии - 29,76%, в Хорватии - 19,06%, Латвии - 27,26%, в Нидерландах - 22,39%. Сильные снегопады и холода установились во множестве стран мира в январе-феврале, в том числе под влияние плохой погоды попал ряд стран Европы.
https://1prime.ru/20260206/gaz-867241221.html
https://1prime.ru/20260206/gaz-867237172.html
франция
германия
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_88c10438d412099886867eeb99d96350.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, франция, германия, бельгия, ес, gie
Энергетика, Газ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, GIE
13:18 06.02.2026
 
В шести странах ЕС запасы газа опустились ниже 30 процентов

GIE: В ЕС запасы газа в ПХГ опустились ниже 30% уже в шести странах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция в Европе
Газокомпрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Газокомпрессорная станция в Европе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе опустились в красную зону, то есть ниже 30%, уже в шести странах: в Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Латвии, Нидерландах, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Годом ранее по состоянию на аналогичную дату, то есть 4 февраля, ни одна страна не находилась в красной зоне. Ближе всех к ней была только Франция, где хранилища газа были заполнены на 33,18%.
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа
12:25
Согласно данным GIE на 4 февраля 2026 года, общий уровень заполненности в европейских ПХГ – они есть в 22 странах ЕС – составляет 38,48%. В прошлом году такой уровень был преодолен на три недели позже, в последний день февраля.
По данным на 4 февраля этого года, в Германии – крупнейшей в ЕС по величине хранилищ газа - ПХГ были заполнены на 29,12%, во Франции - 28,5%, в Бельгии - 29,76%, в Хорватии - 19,06%, Латвии - 27,26%, в Нидерландах - 22,39%.
Сильные снегопады и холода установились во множестве стран мира в январе-феврале, в том числе под влияние плохой погоды попал ряд стран Европы.
Компрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России
10:37
 
ЭнергетикаГазФРАНЦИЯГЕРМАНИЯБЕЛЬГИЯЕСGIE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала