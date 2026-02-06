СМИ рассказали о "расколе" в Европе из-за Германии
Foreign Affairs: Германия может стать новым гегемоном Европы
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия может стать следующим гегемоном Европы, что вызывает тревогу у союзников, пишет Foreign Affairs.
Как указывает издание, в 2025 году Берлин направил на оборонные нужды больше средств, чем любое другое европейское государство, а по мировым расходам занял четвертую позицию. Предполагается, что к 2029 году военный бюджет страны вырастет до 189 миллиардов долларов, что более чем втрое превысит уровень 2022 года. Также рассматривается возврат к обязательной службе в армии. При сохранении такой линии Германия вновь обретет статус крупной военной державы к 2030 году, считает автор.
"Франция продолжает с тревогой наблюдать за тем, как ее сосед становится крупной военной державой — как и многие жители Польши, несмотря на заявления Сикорского. По мере роста могущества Берлина могут усиливаться сомнения и недоверие. В худшем случае может возобновиться конкуренция. Франция, Польша и другие государства могут попытаться сбалансировать влияние Германии, что отвлечет внимание от России и приведет к расколу и уязвимости Европы", — отметил автор статьи.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.