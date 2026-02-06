Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РАН призвал развивать ядерную энергетику - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260206/glava-867228968.html
Глава РАН призвал развивать ядерную энергетику
Глава РАН призвал развивать ядерную энергетику - 06.02.2026, ПРАЙМ
Глава РАН призвал развивать ядерную энергетику
Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T01:48+0300
2026-02-06T01:48+0300
энергетика
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867228968.jpg?1770331690
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников. "Если говорить об энергетике, то электричество все больше и больше будет нужно в связи с развитием больших вычислений, работ с большими базами данных. Это, наверное, будет скоро одна из главных составляющих потребления энергетики – различные ЦОДы, суперкомпьютеры", - сказал Красников. "Мы считаем, что здесь в основе должна лежать ядерная энергетика, особенно на основе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - добавил академик. По его словам, эта тема обсуждалась в том числе на общем собрании РАН в декабре. "У нас под Томском строится реактор на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Кстати, и токамаки в первую очередь будут нужны для того, чтобы бы получать большой поток быстрых нейтронов, которые могут дожигать ядерное топливо. И вот с таким подходом у нас на тысячелетие хватит энергии. Я считаю, это главное", - пояснил глава РАН. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ран
Энергетика, РАН
01:48 06.02.2026
 
Глава РАН призвал развивать ядерную энергетику

Глава РАН Красников: суперкомпьютеры и ЦОДы должны питаться ядерной энергией

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
"Если говорить об энергетике, то электричество все больше и больше будет нужно в связи с развитием больших вычислений, работ с большими базами данных. Это, наверное, будет скоро одна из главных составляющих потребления энергетики – различные ЦОДы, суперкомпьютеры", - сказал Красников.
"Мы считаем, что здесь в основе должна лежать ядерная энергетика, особенно на основе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - добавил академик.
По его словам, эта тема обсуждалась в том числе на общем собрании РАН в декабре.
"У нас под Томском строится реактор на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Кстати, и токамаки в первую очередь будут нужны для того, чтобы бы получать большой поток быстрых нейтронов, которые могут дожигать ядерное топливо. И вот с таким подходом у нас на тысячелетие хватит энергии. Я считаю, это главное", - пояснил глава РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала