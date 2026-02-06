https://1prime.ru/20260206/glava-867228968.html

Глава РАН призвал развивать ядерную энергетику

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников. "Если говорить об энергетике, то электричество все больше и больше будет нужно в связи с развитием больших вычислений, работ с большими базами данных. Это, наверное, будет скоро одна из главных составляющих потребления энергетики – различные ЦОДы, суперкомпьютеры", - сказал Красников. "Мы считаем, что здесь в основе должна лежать ядерная энергетика, особенно на основе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - добавил академик. По его словам, эта тема обсуждалась в том числе на общем собрании РАН в декабре. "У нас под Томском строится реактор на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Кстати, и токамаки в первую очередь будут нужны для того, чтобы бы получать большой поток быстрых нейтронов, которые могут дожигать ядерное топливо. И вот с таким подходом у нас на тысячелетие хватит энергии. Я считаю, это главное", - пояснил глава РАН. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

ран