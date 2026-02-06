"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

https://1prime.ru/20260206/glavprodukt-867238360.html
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло под управление Россельхозбанка, следует из данных ЕГРЮЛ. "Управляющая организация: общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-ФИНАНС", - содержится в данных реестра. Президент России Владимир Путин в октябре 2024 года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
