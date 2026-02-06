Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/glavprodukt-867238360.html
"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка
"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка
ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло под управление Россельхозбанка, следует из данных ЕГРЮЛ. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T11:00+0300
2026-02-06T11:00+0300
экономика
финансы
бизнес
банки
владимир путин
россельхозбанк
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/70/840977045_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_e35cc61882a896c96cf9ab4ee80e6546.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло под управление Россельхозбанка, следует из данных ЕГРЮЛ. "Управляющая организация: общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-ФИНАНС", - содержится в данных реестра. Президент России Владимир Путин в октябре 2024 года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/70/840977045_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_84a716678e3f4e9c95287ed7c2a05f77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, владимир путин, россельхозбанк, росимущество
Экономика, Финансы, Бизнес, Банки, Владимир Путин, Россельхозбанк, Росимущество
11:00 06.02.2026
 
"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

Основное юрлицо группы "Главпродукт" перешло под управление Россельхозбанка

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРОССЕЛЬХОЗБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
РОССЕЛЬХОЗБАНК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло под управление Россельхозбанка, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Управляющая организация: общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-ФИНАНС", - содержится в данных реестра.
Президент России Владимир Путин в октябре 2024 года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества.
"Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
 
ЭкономикаФинансыБизнесБанкиВладимир ПутинРоссельхозбанкРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала