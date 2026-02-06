Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о льготах для участников СВО и членов их семей - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/gosduma-867229758.html
В Госдуме рассказали о льготах для участников СВО и членов их семей
В Госдуме рассказали о льготах для участников СВО и членов их семей - 06.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о льготах для участников СВО и членов их семей
Участникам спецоперации и членам их семей положена скидка в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, освобождение от банковской... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T03:03+0300
2026-02-06T03:03+0300
общество
экономика
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867229758.jpg?1770336224
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Участникам спецоперации и членам их семей положена скидка в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, освобождение от банковской комиссии при оплате ЖКУ, также они могут оформить отсрочку или рассрочку платежей за услуги ЖКХ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Участники СВО и члены их семей вправе рассчитывать на комплекс мер поддержки при оплате ЖКУ. Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что для участников СВО отдельно предусмотрены меры, связанные с порядком и сроками оплаты ЖКХ в период прохождения службы. "Участники СВО и члены их семей вправе оформить отсрочку или рассрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. При наличии подтверждающих документов на период прохождения службы не начисляются пени и штрафы за несвоевременную оплату", - добавил он. Кроме того, по словам депутата, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Он уточнил, что данная мера действует в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и применяется при оплате через банки, платежных агентов и иные предусмотренные законом каналы. "Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания", - подчеркнул он. Якубовский пояснил, что для получения льгот необходимо подтвердить статус участника СВО или ветерана боевых действий и обратиться в органы социальной защиты населения либо в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, также актуальные условия и порядок предоставления мер поддержки можно уточнить по месту жительства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума
03:03 06.02.2026
 
В Госдуме рассказали о льготах для участников СВО и членов их семей

Депутат Якубовский: участникам СВО положена скидка в размере 50% расходов на оплату ЖКУ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Участникам спецоперации и членам их семей положена скидка в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, освобождение от банковской комиссии при оплате ЖКУ, также они могут оформить отсрочку или рассрочку платежей за услуги ЖКХ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Участники СВО и члены их семей вправе рассчитывать на комплекс мер поддержки при оплате ЖКУ. Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что для участников СВО отдельно предусмотрены меры, связанные с порядком и сроками оплаты ЖКХ в период прохождения службы.
"Участники СВО и члены их семей вправе оформить отсрочку или рассрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. При наличии подтверждающих документов на период прохождения службы не начисляются пени и штрафы за несвоевременную оплату", - добавил он.
Кроме того, по словам депутата, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Он уточнил, что данная мера действует в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и применяется при оплате через банки, платежных агентов и иные предусмотренные законом каналы.
"Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания", - подчеркнул он.
Якубовский пояснил, что для получения льгот необходимо подтвердить статус участника СВО или ветерана боевых действий и обратиться в органы социальной защиты населения либо в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, также актуальные условия и порядок предоставления мер поддержки можно уточнить по месту жительства.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала