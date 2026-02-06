https://1prime.ru/20260206/gosduma-867229758.html

В Госдуме рассказали о льготах для участников СВО и членов их семей

В Госдуме рассказали о льготах для участников СВО и членов их семей

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Участникам спецоперации и членам их семей положена скидка в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, освобождение от банковской комиссии при оплате ЖКУ, также они могут оформить отсрочку или рассрочку платежей за услуги ЖКХ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Участники СВО и члены их семей вправе рассчитывать на комплекс мер поддержки при оплате ЖКУ. Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что для участников СВО отдельно предусмотрены меры, связанные с порядком и сроками оплаты ЖКХ в период прохождения службы. "Участники СВО и члены их семей вправе оформить отсрочку или рассрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. При наличии подтверждающих документов на период прохождения службы не начисляются пени и штрафы за несвоевременную оплату", - добавил он. Кроме того, по словам депутата, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Он уточнил, что данная мера действует в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и применяется при оплате через банки, платежных агентов и иные предусмотренные законом каналы. "Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания", - подчеркнул он. Якубовский пояснил, что для получения льгот необходимо подтвердить статус участника СВО или ветерана боевых действий и обратиться в органы социальной защиты населения либо в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, также актуальные условия и порядок предоставления мер поддержки можно уточнить по месту жительства.

2026

