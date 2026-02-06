https://1prime.ru/20260206/gosduma-867251005.html

Комитет ГД одобрил меры для пресечения неправомерного использования инсайда

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (НИИИМР) - на рассмотрение Госдумы его планируется вынести 10 февраля. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он вносит изменения в законы о противодействии неправомерному использованию инсайда и об организованных торгах. Эти изменения должны позволить выстроить многоуровневую систему контроля с вовлечением всех участников торгов, чтобы оперативно выявлять недобросовестные действия. При этом из определения инсайдерской информации законопроектом исключается такой ее критерий, как точность и конкретность, а в определение манипулирования рынком добавляется распространение вводящих в заблуждение сведений. Также вводится обязанность физлиц-инсайдеров уведомлять эмитентов об операциях с инструментами, в отношении которых они обладают инсайдерской информацией. Причем ключевые инсайдеры, например, члены органов управления эмитентов, будут обязаны раскрывать обезличенную информацию о таких операциях. Кроме того, организаторы торговли (то есть биржи) будут осуществлять контроль за всеми операциями на своих площадках, участники торгов - проверять собственные и клиентские операции на предмет признаков НИИИМР, а эмитенты - контролировать сделки своих инсайдеров. Для эмитентов будут устанавливаться и периоды, в течение которых их инсайдерам и связанным с ними лицам запрещается совершать операции с ценными бумагами таких эмитентов и с финансовыми инструментами, цена которых от них зависит. Причем все участники организованных торгов будут обязаны разработать и утвердить правила выявления и предотвращения НИИИМР, а также регулярно отчитываться перед Банком России об эффективности внутреннего контроля. ЦБ будет устанавливать требования к системе внутреннего контроля противодействия НИИИМР для всех юрлиц-инсайдеров и выдавать им предписания, обязательные к исполнению. Комитет считает необходимым ко второму чтению уточнить формулировки инсайдерской информации и манипулирования рынком для оценочных критериев и расширить функции ЦБ при установлении единого порядка предоставления участниками организованных торгов и инсайдерами необходимой для контроля за НИИИМР информации. Также комитет намерен более детально подойти к вопросу осуществления контроля за операциями связанных с инсайдерами лиц (например, родственников).

