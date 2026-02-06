https://1prime.ru/20260206/gosduma-867251005.html
Комитет ГД одобрил меры для пресечения неправомерного использования инсайда
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (НИИИМР) - на рассмотрение Госдумы его планируется вынести 10 февраля. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он вносит изменения в законы о противодействии неправомерному использованию инсайда и об организованных торгах. Эти изменения должны позволить выстроить многоуровневую систему контроля с вовлечением всех участников торгов, чтобы оперативно выявлять недобросовестные действия. При этом из определения инсайдерской информации законопроектом исключается такой ее критерий, как точность и конкретность, а в определение манипулирования рынком добавляется распространение вводящих в заблуждение сведений. Также вводится обязанность физлиц-инсайдеров уведомлять эмитентов об операциях с инструментами, в отношении которых они обладают инсайдерской информацией. Причем ключевые инсайдеры, например, члены органов управления эмитентов, будут обязаны раскрывать обезличенную информацию о таких операциях. Кроме того, организаторы торговли (то есть биржи) будут осуществлять контроль за всеми операциями на своих площадках, участники торгов - проверять собственные и клиентские операции на предмет признаков НИИИМР, а эмитенты - контролировать сделки своих инсайдеров. Для эмитентов будут устанавливаться и периоды, в течение которых их инсайдерам и связанным с ними лицам запрещается совершать операции с ценными бумагами таких эмитентов и с финансовыми инструментами, цена которых от них зависит. Причем все участники организованных торгов будут обязаны разработать и утвердить правила выявления и предотвращения НИИИМР, а также регулярно отчитываться перед Банком России об эффективности внутреннего контроля. ЦБ будет устанавливать требования к системе внутреннего контроля противодействия НИИИМР для всех юрлиц-инсайдеров и выдавать им предписания, обязательные к исполнению. Комитет считает необходимым ко второму чтению уточнить формулировки инсайдерской информации и манипулирования рынком для оценочных критериев и расширить функции ЦБ при установлении единого порядка предоставления участниками организованных торгов и инсайдерами необходимой для контроля за НИИИМР информации. Также комитет намерен более детально подойти к вопросу осуществления контроля за операциями связанных с инсайдерами лиц (например, родственников).
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (НИИИМР) - на рассмотрение Госдумы его планируется вынести 10 февраля.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым
Он вносит изменения в законы о противодействии неправомерному использованию инсайда и об организованных торгах. Эти изменения должны позволить выстроить многоуровневую систему контроля с вовлечением всех участников торгов, чтобы оперативно выявлять недобросовестные действия.
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений об инсайдерской торговле
При этом из определения инсайдерской информации законопроектом исключается такой ее критерий, как точность и конкретность, а в определение манипулирования рынком добавляется распространение вводящих в заблуждение сведений.
Также вводится обязанность физлиц-инсайдеров уведомлять эмитентов об операциях с инструментами, в отношении которых они обладают инсайдерской информацией. Причем ключевые инсайдеры, например, члены органов управления эмитентов, будут обязаны раскрывать обезличенную информацию о таких операциях.
Кроме того, организаторы торговли (то есть биржи) будут осуществлять контроль за всеми операциями на своих площадках, участники торгов - проверять собственные и клиентские операции на предмет признаков НИИИМР, а эмитенты - контролировать сделки своих инсайдеров.
Для эмитентов будут устанавливаться и периоды, в течение которых их инсайдерам и связанным с ними лицам запрещается совершать операции с ценными бумагами таких эмитентов и с финансовыми инструментами, цена которых от них зависит.
ЦБ уличил члена совдира Ашинского метзавода в инсайдерских сделках
Причем все участники организованных торгов будут обязаны разработать и утвердить правила выявления и предотвращения НИИИМР, а также регулярно отчитываться перед Банком России об эффективности внутреннего контроля. ЦБ будет устанавливать требования к системе внутреннего контроля противодействия НИИИМР для всех юрлиц-инсайдеров и выдавать им предписания, обязательные к исполнению.
Комитет считает необходимым ко второму чтению уточнить формулировки инсайдерской информации и манипулирования рынком для оценочных критериев и расширить функции ЦБ при установлении единого порядка предоставления участниками организованных торгов и инсайдерами необходимой для контроля за НИИИМР информации.
Также комитет намерен более детально подойти к вопросу осуществления контроля за операциями связанных с инсайдерами лиц (например, родственников).