Россия может стать крупнейшим торговым партнером Грузии, заявил глава ТПП

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия имеет шансы в ближайшие годы выйти на первое место среди торговых партнеров Грузии на фоне устойчивого роста двустороннего товарооборота, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Статистика подтверждает устойчивый характер развития торгово-экономических связей между Россией и Грузией. При сохранении текущей динамики и дальнейшем развитии логистики и деловой кооперации Россия имеет основания в ближайшие годы стать крупнейшим торговым партнером Грузии", – сказал он. По данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Россией и Грузией в 2025 году составил 2,688 миллиарда долларов, что на 6,3% больше показателя 2024 года, Россия заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии. Основу грузинского экспорта в Россию, по словам Катырина, формируют продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прежде всего вино, минеральные воды, безалкогольные напитки, а также фрукты и орехи. Российские поставки в Грузию сосредоточены на нефтепродуктах, природном газе, зерне, сырой нефти и растительных маслах, заметил он. "Полагаем, есть база для дальнейшего расширения сотрудничества – как за счет наращивания объемов поставок, так и за счет углубления переработки, развития логистики и расширения номенклатуры товаров", – подчеркнул собеседник агентства. Дополнительный потенциал роста, считает глава ТПП РФ, связан с развитием транспортных коридоров, упрощением расчетов, расширением прямых контактов между компаниями и реализацией совместных проектов в промышленности, АПК и сфере услуг.

