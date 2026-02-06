Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия может стать крупнейшим торговым партнером Грузии, заявил глава ТПП - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/gruziya-867248100.html
Россия может стать крупнейшим торговым партнером Грузии, заявил глава ТПП
Россия может стать крупнейшим торговым партнером Грузии, заявил глава ТПП - 06.02.2026, ПРАЙМ
Россия может стать крупнейшим торговым партнером Грузии, заявил глава ТПП
Россия имеет шансы в ближайшие годы выйти на первое место среди торговых партнеров Грузии на фоне устойчивого роста двустороннего товарооборота, заявил РИА... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T14:15+0300
2026-02-06T14:27+0300
экономика
россия
бизнес
грузия
рф
сергей катырин
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия имеет шансы в ближайшие годы выйти на первое место среди торговых партнеров Грузии на фоне устойчивого роста двустороннего товарооборота, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Статистика подтверждает устойчивый характер развития торгово-экономических связей между Россией и Грузией. При сохранении текущей динамики и дальнейшем развитии логистики и деловой кооперации Россия имеет основания в ближайшие годы стать крупнейшим торговым партнером Грузии", – сказал он. По данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Россией и Грузией в 2025 году составил 2,688 миллиарда долларов, что на 6,3% больше показателя 2024 года, Россия заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии. Основу грузинского экспорта в Россию, по словам Катырина, формируют продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прежде всего вино, минеральные воды, безалкогольные напитки, а также фрукты и орехи. Российские поставки в Грузию сосредоточены на нефтепродуктах, природном газе, зерне, сырой нефти и растительных маслах, заметил он. "Полагаем, есть база для дальнейшего расширения сотрудничества – как за счет наращивания объемов поставок, так и за счет углубления переработки, развития логистики и расширения номенклатуры товаров", – подчеркнул собеседник агентства. Дополнительный потенциал роста, считает глава ТПП РФ, связан с развитием транспортных коридоров, упрощением расчетов, расширением прямых контактов между компаниями и реализацией совместных проектов в промышленности, АПК и сфере услуг.
https://1prime.ru/20260131/neft-867074675.html
https://1prime.ru/20260124/yabloki-866862916.html
грузия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1f5bd8ba347673affed02c11acc738c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, грузия, рф, сергей катырин, торговля
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ГРУЗИЯ, РФ, Сергей Катырин, торговля
14:15 06.02.2026 (обновлено: 14:27 06.02.2026)
 
Россия может стать крупнейшим торговым партнером Грузии, заявил глава ТПП

Глава ТПП Катырин: Россия имеет шансы стать крупнейшим торговым партнером Грузии

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Unsplash/Etienne Dayer
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия имеет шансы в ближайшие годы выйти на первое место среди торговых партнеров Грузии на фоне устойчивого роста двустороннего товарооборота, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Статистика подтверждает устойчивый характер развития торгово-экономических связей между Россией и Грузией. При сохранении текущей динамики и дальнейшем развитии логистики и деловой кооперации Россия имеет основания в ближайшие годы стать крупнейшим торговым партнером Грузии", – сказал он.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году
31 января, 08:20
По данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Россией и Грузией в 2025 году составил 2,688 миллиарда долларов, что на 6,3% больше показателя 2024 года, Россия заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии.
Основу грузинского экспорта в Россию, по словам Катырина, формируют продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прежде всего вино, минеральные воды, безалкогольные напитки, а также фрукты и орехи. Российские поставки в Грузию сосредоточены на нефтепродуктах, природном газе, зерне, сырой нефти и растительных маслах, заметил он.
"Полагаем, есть база для дальнейшего расширения сотрудничества – как за счет наращивания объемов поставок, так и за счет углубления переработки, развития логистики и расширения номенклатуры товаров", – подчеркнул собеседник агентства.
Дополнительный потенциал роста, считает глава ТПП РФ, связан с развитием транспортных коридоров, упрощением расчетов, расширением прямых контактов между компаниями и реализацией совместных проектов в промышленности, АПК и сфере услуг.
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума
24 января, 16:01
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесГРУЗИЯРФСергей Катыринторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала