В Госдуме подготовили законопроект по борьбе с игроманией

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией. Документ разработан в целях противодействия распространению среди участников азартных игр патологического влечения к ним. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 10 февраля, сообщили РИА Новости в комитете. Игромания – социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестирования, подчеркивается в пояснительной записке. Законопроект обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах в целях инвестирования свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода. При входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте должна будет размещаться информация о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией информации о финансовых услугах в целях инвестирования свободных средств. Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них. В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно законопроекту, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% (в первом чтении – не менее 10%) рекламной площади. Первоначально предполагалось, что такая реклама должна предупреждать, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыша и может привести к потере денег и нанести вред жизни и здоровью. Однако в рамках поддержанных комитетом поправок к законопроекту это положение было исключено. А срок вступления закона в силу был перенесен с 1 марта на 1 сентября 2026 года.
