https://1prime.ru/20260206/igromaniya-867248986.html

В Госдуме подготовили законопроект по борьбе с игроманией

В Госдуме подготовили законопроект по борьбе с игроманией - 06.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме подготовили законопроект по борьбе с игроманией

Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T14:45+0300

2026-02-06T14:45+0300

2026-02-06T14:47+0300

финансы

общество

госдума

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75792/22/757922207_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d73f1bfa353bb7fc3d80d7904535227b.jpg

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией. Документ разработан в целях противодействия распространению среди участников азартных игр патологического влечения к ним. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 10 февраля, сообщили РИА Новости в комитете. Игромания – социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестирования, подчеркивается в пояснительной записке. Законопроект обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах в целях инвестирования свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода. При входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте должна будет размещаться информация о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией информации о финансовых услугах в целях инвестирования свободных средств. Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них. В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно законопроекту, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% (в первом чтении – не менее 10%) рекламной площади. Первоначально предполагалось, что такая реклама должна предупреждать, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыша и может привести к потере денег и нанести вред жизни и здоровью. Однако в рамках поддержанных комитетом поправок к законопроекту это положение было исключено. А срок вступления закона в силу был перенесен с 1 марта на 1 сентября 2026 года.

https://1prime.ru/20251128/putin-865027243.html

https://1prime.ru/20251229/putin-866028986.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , госдума, россия