Правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ

технологии, россия, рф, дмитрий григоренко, правительство рф
10:16 06.02.2026
 
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ), будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"На площадке правительства прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Предварительно определены ключевые направления регулирования, которым будет уделено особое внимание: критерии "российского" ИИ; права, обязанности и ответственность; маркировка ИИ-контента; авторское право", - сообщили там.
Кроме того, будет уделено внимание использованию ИИ в отраслях, а также формированию понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.
Там объяснили, что ключевой задачей является предотвратить риски от применения ИИ в "чувствительных" сферах, где цена ошибки особенно высока. В числе таких сфер: здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.
"Применение искусственного интеллекта становится все более массовым. Все острее встает вопрос о необходимости введения прозрачных "правил игры". В вопросе регулирования ИИ важно сохранять баланс. С одной стороны, стоит задача – предотвратить возможные риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока. С другой стороны, важно не приостановить развитие технологии, не "задушить" ее правилами", - сообщил Григоренко. Его слова приводятся аппаратом.
Он отметил, что правительство предлагает придерживаться гибкого подхода. Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно прежде всего для защиты интересов граждан.
 
