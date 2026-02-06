https://1prime.ru/20260206/indeks-867261770.html
Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут на 2%, а промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 50 тысяч пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 2,21%, до 49 990,76 пункта, минутами ранее показатель достиг исторического максимума в 50 015,07 пункта.
