https://1prime.ru/20260206/indeks-867261770.html

Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории

Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории - 06.02.2026, ПРАЙМ

Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории

Фондовые индексы США растут на 2%, а промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 50 тысяч пунктов, следует из данных торгов. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T23:30+0300

2026-02-06T23:30+0300

2026-02-06T23:30+0300

рынок

индексы

торги

сша

dow jones

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут на 2%, а промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 50 тысяч пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 2,21%, до 49 990,76 пункта, минутами ранее показатель достиг исторического максимума в 50 015,07 пункта.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, dow jones