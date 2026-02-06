Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории - 06.02.2026
Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории
Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории - 06.02.2026, ПРАЙМ
Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории
Фондовые индексы США растут на 2%, а промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 50 тысяч пунктов, следует из данных торгов. | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут на 2%, а промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 50 тысяч пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 2,21%, до 49 990,76 пункта, минутами ранее показатель достиг исторического максимума в 50 015,07 пункта.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
Dow Jones превысил 50 тысяч пунктов впервые в истории

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые превысил 50 тысяч пунктов

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут на 2%, а промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 50 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 2,21%, до 49 990,76 пункта, минутами ранее показатель достиг исторического максимума в 50 015,07 пункта.
 
