Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Розничные розничные инвесторы купили акции на 142 миллиарда рублей за год - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/investory-867246358.html
Розничные розничные инвесторы купили акции на 142 миллиарда рублей за год
Розничные розничные инвесторы купили акции на 142 миллиарда рублей за год - 06.02.2026, ПРАЙМ
Розничные розничные инвесторы купили акции на 142 миллиарда рублей за год
Российские розничные инвесторы за прошлый год приобрели акций российских компаний на 142 миллиарда рублей, став основными покупателями на вторичном рынке,... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T13:25+0300
2026-02-06T13:46+0300
экономика
бизнес
россия
финансы
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские розничные инвесторы за прошлый год приобрели акций российских компаний на 142 миллиарда рублей, став основными покупателями на вторичном рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России. "Розничные инвесторы совершили нетто-покупки за два месяца на 2,9 миллиарда рублей, при этом в целом за 2025 год они приобрели на 142 миллиарда рублей, став основными покупателями акций на вторичном рынке (в 2025 году они продали акций на 122 миллиарда рублей, в 2024 году купили на 169 миллиардов рублей)", - сообщил ЦБ.При этом крупнейшими участниками на вторичных биржевых торгах в последние 2 месяца прошлого года стали некредитные финансовые организации (НФО): в рамках доверительного управления они купили акций на 40,2 миллиарда рублей, а за счет собственных средств, напротив, продали на 19,8 миллиарда рублей. Также продажи совершили нефинансовые организации - на 8,9 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, рынок
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Рынок
13:25 06.02.2026 (обновлено: 13:46 06.02.2026)
 
Розничные розничные инвесторы купили акции на 142 миллиарда рублей за год

ЦБ: розничные инвесторы за 2025 год купили акций российских компаний на 142 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские розничные инвесторы за прошлый год приобрели акций российских компаний на 142 миллиарда рублей, став основными покупателями на вторичном рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России.
"Розничные инвесторы совершили нетто-покупки за два месяца на 2,9 миллиарда рублей, при этом в целом за 2025 год они приобрели на 142 миллиарда рублей, став основными покупателями акций на вторичном рынке (в 2025 году они продали акций на 122 миллиарда рублей, в 2024 году купили на 169 миллиардов рублей)", - сообщил ЦБ.
При этом крупнейшими участниками на вторичных биржевых торгах в последние 2 месяца прошлого года стали некредитные финансовые организации (НФО): в рамках доверительного управления они купили акций на 40,2 миллиарда рублей, а за счет собственных средств, напротив, продали на 19,8 миллиарда рублей. Также продажи совершили нефинансовые организации - на 8,9 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯФинансыРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала