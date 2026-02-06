https://1prime.ru/20260206/investory-867246358.html

Розничные розничные инвесторы купили акции на 142 миллиарда рублей за год

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские розничные инвесторы за прошлый год приобрели акций российских компаний на 142 миллиарда рублей, став основными покупателями на вторичном рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России. "Розничные инвесторы совершили нетто-покупки за два месяца на 2,9 миллиарда рублей, при этом в целом за 2025 год они приобрели на 142 миллиарда рублей, став основными покупателями акций на вторичном рынке (в 2025 году они продали акций на 122 миллиарда рублей, в 2024 году купили на 169 миллиардов рублей)", - сообщил ЦБ.При этом крупнейшими участниками на вторичных биржевых торгах в последние 2 месяца прошлого года стали некредитные финансовые организации (НФО): в рамках доверительного управления они купили акций на 40,2 миллиарда рублей, а за счет собственных средств, напротив, продали на 19,8 миллиарда рублей. Также продажи совершили нефинансовые организации - на 8,9 миллиарда рублей.

