Иран не откажется от обогащения урана в ходе переговоров с США

2026-02-06T16:40+0300
2026-02-06T16:40+0300
2026-02-06T16:40+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Иран не станет отказываться от обогащения урана в ходе переговоров с США, но переговоры носят серьезный характер и могут продолжиться в последующие дни, сообщила иранская гостелерадиокомпания. В Омане в пятницу проходят переговоры по ядерной проблеме Ирана. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Иран не согласится на нулевое обогащение урана, об этом неоднократно говорили официальные лица Ирана, однако по поводу уровня обогащения можно вести переговоры", - сообщила в эфире корреспондент иранского государственного телевидения, находящаяся в Маскате. По данным вещателя, атмосфера диалога серьезная, переговоры еще идут и могут продолжиться в последующие дни. При этом официальные лица Ирана пока не комментировали озвученную иранским телевидением информацию. Переговорам в пятницу предшествовали отдельные встречи глав иранской и американской делегаций с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Встреча Ирана и США при посредничестве Омана проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
