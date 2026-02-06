https://1prime.ru/20260206/issledovanie-867230077.html

Исследование показало, как россияне относятся к экопривычкам

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Экологичные привычки более свойственны людям с доходом выше 120 тысяч рублей, самым популярным способом заботы об окружающей среде среди всех россиян независимо от дохода стала экономия воды, выяснили аналитики "Сибура" и "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). В исследовании приняли участие 2500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет со всех регионов страны. Результаты показали, что в разной степени экологическими активностями занимаются примерно 60% россиян - из них почти каждый четвертый (22%) делает это регулярно, уделяя до 1 часа в неделю. "Стоит отметить корреляцию между заработком россиян и их отношением к экопривычкам - исследование показало, что самыми "экоактивными" россиянами являются люди с доходом выше 120 тысяч рублей. Для них более привычно экономить ресурсы и в то же время покупать качественные товары, которые могут долго прослужить в быту", - говорится в исследовании. Как показало исследование, за экологической повесткой следят около 40% россиян - каждый третий в общих чертах знает ключевые экологические проблемы, но лишь 4% опрошенных разбираются в предмете глубоко и детально, регулярно изучая новостные и образовательные материалы. Чаще других экологией интересуются специалисты из области науки и образования, затем представители IT и медиа индустрий. Напротив, менее заинтересованными оказались специалисты, связанные со строительством, торговлей и транспортом. "Общей "экологической" привычкой, которая заняла первое место по популярности, стала экономия воды. Сдачей электроники в основном занимаются представители инженерных профессий, а ремонт и приобретение подержанных товаров имеют наибольшую популярность у специалистов из сферы услуг", - отмечается в исследовании. При этом больше россиян стали интересоваться сортировкой отходов - ею уже занимается каждый четвертый опрошенный. Ключевую роль в развитии этой привычки играет доступность и удобство сервисов: фандоматы, пункты приема в торговых сетях, экотакси, а также сервисы возврата использованной тары через доставку еды и розничные платформы. "Большую развитость инфраструктуры обеспечивает, в том числе одна из самых востребованных фракций переработки - пластик, в особенности пластиковые бутылки и крышки. Они пользуются спросом на рынке вторсырья и дают возможность подобным экоинициативам не только приносить пользу природе, но и выстраивать полноценную бизнес-модель с устойчивым доходом", - добавляется в исследовании. Тем не менее, опрос показал, что большинство россиян не имеют четкого представления о том, что происходит с мусором после сдачи на переработку: так, около 30% указали, что часть отходов перерабатывают, 27% убеждены, что его основную часть оставляют на полигоне, а каждый пятый (20%) и вовсе не имеет никаких представлений о дальнейших шагах в работе с мусором. Это связано не с отсутствием работающих решений, а с тем, что процессы переработки остаются "невидимыми" для конечного пользователя, поясняется в исследовании. При этом система переработки в России выстроена как многоэтапная цепочка, охватывающая разные виды отходов: пластик, бумагу, металл, стекло. Например, за последние 3,5 года "Сибур" вернул в производственный цикл более 4 миллиардов пластиковых бутылок.

