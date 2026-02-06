Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.02.2026 Япония объявила конкурс на получение субсидий на сбор информации о России
Япония объявила конкурс на получение субсидий на сбор информации о России
ТОКИО, 6 фев - ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило конкурс на отбор получателей субсидий в рамках проекта по сбору и предоставлению информации о России и странах Центральной Азии на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля. "Из-за санкций против России, введённых прежде всего странами G7, а также ответных мер российского правительства, японские компании, работающие в России, столкнулись с различными последствиями. Настоящий проект направлен на то, чтобы помочь японским компаниям принимать управленческие решения в этих условиях", - отмечается в материалах ведомства, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах отмечается, что в рамках проекта будет осуществляться "сбор информации о президентских указах Российской Федерации и других связанных нормативных актах, а также о деятельности зарубежных компаний, работающих в России, и последующее широкое распространение этой информации". "Полученная информация будет оформлена в виде базы данных. Также будут проводиться семинары", - поясняется в уведомлении. Также допускается проведение "исследований на месте". Отдельное направление проекта касается стран Центральной Азии, Кавказа и Монголии - регионов, которые Япония рассматривает как стратегически важные с точки зрения энергетической безопасности и доступа к природным ресурсам. В рамках программы планируется создать сеть по улучшению инвестиционного климата, собирать и публиковать деловую информацию, проводить бизнес-форумы и организовывать деловые встречи между японскими и местными компаниями. Заявки в рамках конкурса будут приниматься до 2 марта этого года. Сумма субсидии составляет 242 миллиона иен (1,5 миллиона долларов).
