Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз - 06.02.2026
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз - 06.02.2026
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в 2025 году составил 37,033 миллиарда рублей, увеличившись более чем в 10 раз, сообщила компания. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T18:31+0300
2026-02-06T18:31+0300
бизнес
россия
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867254594_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_44256c1a7e53ab0cbeb6e1c7cdc32f1d.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в 2025 году составил 37,033 миллиарда рублей, увеличившись более чем в 10 раз, сообщила компания. Выручка "Камаза" за год снизилась на 2,5%, составив 315,2 миллиарда рублей.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867254594_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_09f21bef790301499b02849dd547ebb3.jpg
1920
1920
true
бизнес, россия, камаз
Бизнес, РОССИЯ, Камаз
18:31 06.02.2026
 
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Камаз"
Стенд компании "Камаз". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в 2025 году составил 37,033 миллиарда рублей, увеличившись более чем в 10 раз, сообщила компания.
Выручка "Камаза" за год снизилась на 2,5%, составив 315,2 миллиарда рублей.
 
