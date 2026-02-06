https://1prime.ru/20260206/kamaz-867254842.html

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз - 06.02.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в 2025 году составил 37,033 миллиарда рублей, увеличившись более чем в 10 раз, сообщила компания. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T18:31+0300

2026-02-06T18:31+0300

2026-02-06T18:31+0300

бизнес

россия

камаз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867254594_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_44256c1a7e53ab0cbeb6e1c7cdc32f1d.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в 2025 году составил 37,033 миллиарда рублей, увеличившись более чем в 10 раз, сообщила компания. Выручка "Камаза" за год снизилась на 2,5%, составив 315,2 миллиарда рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камаз