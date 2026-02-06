https://1prime.ru/20260206/kamaz-867254842.html
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2025 год вырос более чем в 10 раз
2026-02-06T18:31+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в 2025 году составил 37,033 миллиарда рублей, увеличившись более чем в 10 раз, сообщила компания. Выручка "Камаза" за год снизилась на 2,5%, составив 315,2 миллиарда рублей.
