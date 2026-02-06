Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260206/kitaj-867229330.html
Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей
Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей - 06.02.2026, ПРАЙМ
Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей
Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T02:18+0300
2026-02-06T02:18+0300
энергетика
экономика
россия
китай
рф
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867229330.jpg?1770333506
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Как рассказал дипломат газете "Известия", Китай будет наращивать сотрудничество с РФ в поставках нефти, газа и СПГ. "Но мы столкнулись с проблемами: в первую очередь, конечно, это логистика - мы будем урегулировать. У нас есть следующие преимущества для сотрудничества. Во-первых, близость, это соседние страны. Во-вторых, такое сотрудничество гарантируется добрыми отношениями. Третье: у вас есть ресурсы, есть товары, у нас есть рынок - это спрос. Естественно, это отвечает интересам обеих сторон", - сказал он газете.
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, кнр
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, КНР
02:18 06.02.2026
 
Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Как рассказал дипломат газете "Известия", Китай будет наращивать сотрудничество с РФ в поставках нефти, газа и СПГ.
"Но мы столкнулись с проблемами: в первую очередь, конечно, это логистика - мы будем урегулировать. У нас есть следующие преимущества для сотрудничества. Во-первых, близость, это соседние страны. Во-вторых, такое сотрудничество гарантируется добрыми отношениями. Третье: у вас есть ресурсы, есть товары, у нас есть рынок - это спрос. Естественно, это отвечает интересам обеих сторон", - сказал он газете.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКИТАЙРФКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала