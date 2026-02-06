https://1prime.ru/20260206/kitaj-867229330.html
Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей
2026-02-06T02:18+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китай заинтересован в увеличении поставок российских энергоносителей, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Как рассказал дипломат газете "Известия", Китай будет наращивать сотрудничество с РФ в поставках нефти, газа и СПГ.
"Но мы столкнулись с проблемами: в первую очередь, конечно, это логистика - мы будем урегулировать. У нас есть следующие преимущества для сотрудничества. Во-первых, близость, это соседние страны. Во-вторых, такое сотрудничество гарантируется добрыми отношениями. Третье: у вас есть ресурсы, есть товары, у нас есть рынок - это спрос. Естественно, это отвечает интересам обеих сторон", - сказал он газете.
