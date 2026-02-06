https://1prime.ru/20260206/kurs-867256760.html
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом
2026-02-06T19:52+0300
рынок
мосбиржа
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек и составил 11,14 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 20 копеек. Диапазон недельных колебаний курса на Мосбирже составил 10,93-11,32 рубля.
рынок, мосбиржа
