Юань на Мосбирже в конце недели вырос к рублю

06.02.2026

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу повысился вторую торговую сессию подряд, завершив и всю неделю ростом, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек и составил 11,14 рубля. Курсовой коридор составил 11,03-11,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,41 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 20 копеек. Диапазон недельных колебаний курса на Мосбирже составил 10,93-11,32 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже перед выходными повышался второй торговый день подряд. При этом в самом начале сессии отмечался малообъяснимый кратковременный скачок курса на 25 копеек и обратно. Трейдеры полагают, что он был вызван ошибочной заявкой на крупную сделку. Впрочем, тенденция к повышению сохранилась до завершения сессии. "Некоторое давление рубль мог испытать на фоне общего охлаждения сентимента в отношении рублевых активов по завершении раунда мирных переговоров в ОАЭ, по итогам которого не появилось какой-либо конкретики", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.10 мск росла на 1,8%, до 68,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,6 пункта. Прогнозы Снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на российский рынок, считает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортеров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению рубля. Мы ожидаем, что в первом квартале курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей", - добавляет он. Что касается более краткосрочных перспектив, то приближение новогодних праздников в Китае может немного подстегнуть спрос российских импортеров на юани, считает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "В целом, на будущей неделе есть вероятность повышения курса юаня выше 11,3 рубля, доллар может устойчиво выйти в область 77-78 рублей", - добавляет он.

