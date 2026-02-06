https://1prime.ru/20260206/leonardo-867261658.html
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Leonardo
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена тревел", разработчика системы бронирования билетов Leonardo, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.
