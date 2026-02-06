Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Leonardo - 06.02.2026
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Leonardo
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Leonardo - 06.02.2026, ПРАЙМ
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Leonardo
Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена тревел", разработчика системы бронирования билетов... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:27+0300
2026-02-06T23:27+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена тревел", разработчика системы бронирования билетов Leonardo, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.
2026
Бизнес, РОССИЯ
23:27 06.02.2026
 
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Leonardo

Здание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена тревел", разработчика системы бронирования билетов Leonardo, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.
 
