https://1prime.ru/20260206/mask-867228335.html
Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга
Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга - 06.02.2026, ПРАЙМ
Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга
Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T00:53+0300
2026-02-06T00:53+0300
2026-02-06T00:53+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867228335.jpg?1770328427
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом", - заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
По его словам, платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. "Более триллиона долларов платы по процентам", - возмутился бизнесмен.
"В отсутствии ИИ и роботов - мы попали, потому что государственный долг накапливается в сумасшедших объемах", - сказал он.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США
Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга
Илон Маск: только роботы и ИИ помогут США преодолеть проблему госдолга
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом", - заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
По его словам, платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. "Более триллиона долларов платы по процентам", - возмутился бизнесмен.
"В отсутствии ИИ и роботов - мы попали, потому что государственный долг накапливается в сумасшедших объемах", - сказал он.