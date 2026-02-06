Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга
технологии
экономика
мировая экономика
сша
технологии, мировая экономика, сша
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США
Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом", - заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
По его словам, платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. "Более триллиона долларов платы по процентам", - возмутился бизнесмен.
"В отсутствии ИИ и роботов - мы попали, потому что государственный долг накапливается в сумасшедших объемах", - сказал он.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
