https://1prime.ru/20260206/mask-867228335.html

Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга

Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга - 06.02.2026, ПРАЙМ

Маск заявил, что только роботы помогут США преодолеть проблему госдолга

Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T00:53+0300

2026-02-06T00:53+0300

2026-02-06T00:53+0300

технологии

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867228335.jpg?1770328427

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский предприниматель Илон Маск. "Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом", - заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону. По его словам, платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. "Более триллиона долларов платы по процентам", - возмутился бизнесмен. "В отсутствии ИИ и роботов - мы попали, потому что государственный долг накапливается в сумасшедших объемах", - сказал он.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша