https://1prime.ru/20260206/mask-867229055.html
Маск предупредил, что США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях
Маск предупредил, что США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях - 06.02.2026, ПРАЙМ
Маск предупредил, что США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил, что без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях, включая ИИ и | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T02:00+0300
2026-02-06T02:00+0300
2026-02-06T02:00+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867229055.jpg?1770332415
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил, что без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях, включая ИИ и электромобили, перед Китаем.
"Без прорывных инноваций в США Китай будет полностью доминировать в будущем", - сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону, отвечая на вопрос о том, станет ли Китай лидером в сферах ИИ, электромобилей и гуманоидов.
Маск отметил, что, по его оценке, Китай в этом году произведет в три раза больше электроэнергии, чем США, назвав это важным показателем экономической мощи страны.
По мнению Маска, США сильно зависят от Китая в переработке редкоземельных элементов, которые он назвал вовсе не такими уж редкими. По его словам, хотя эти материалы добываются в Америке, их отправляют в Китай для переработки, а затем они возвращаются в виде компонентов для магнитов и электродвигателей. Это, по мнению предпринимателя, показывает глобальную уязвимость США в критически важных технологиях.
В четверг госдепартамент сообщил, что в ходе прошедшей в Вашингтоне министерской конференции, которая состоялась в среду, США подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами.
Министерская конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
сша
китай
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Маск предупредил, что США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях
Маск: без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил, что без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях, включая ИИ и электромобили, перед Китаем.
"Без прорывных инноваций в США Китай будет полностью доминировать в будущем", - сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону, отвечая на вопрос о том, станет ли Китай лидером в сферах ИИ, электромобилей и гуманоидов.
Маск отметил, что, по его оценке, Китай в этом году произведет в три раза больше электроэнергии, чем США, назвав это важным показателем экономической мощи страны.
По мнению Маска, США сильно зависят от Китая в переработке редкоземельных элементов, которые он назвал вовсе не такими уж редкими. По его словам, хотя эти материалы добываются в Америке, их отправляют в Китай для переработки, а затем они возвращаются в виде компонентов для магнитов и электродвигателей. Это, по мнению предпринимателя, показывает глобальную уязвимость США в критически важных технологиях.
В четверг госдепартамент сообщил, что в ходе прошедшей в Вашингтоне министерской конференции, которая состоялась в среду, США подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами.
Министерская конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.