%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/mask-867229055.html
2026-02-06T02:00+0300
2026-02-06T02:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867229055.jpg?1770332415
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил, что без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях, включая ИИ и электромобили, перед Китаем. "Без прорывных инноваций в США Китай будет полностью доминировать в будущем", - сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону, отвечая на вопрос о том, станет ли Китай лидером в сферах ИИ, электромобилей и гуманоидов. Маск отметил, что, по его оценке, Китай в этом году произведет в три раза больше электроэнергии, чем США, назвав это важным показателем экономической мощи страны. По мнению Маска, США сильно зависят от Китая в переработке редкоземельных элементов, которые он назвал вовсе не такими уж редкими. По его словам, хотя эти материалы добываются в Америке, их отправляют в Китай для переработки, а затем они возвращаются в виде компонентов для магнитов и электродвигателей. Это, по мнению предпринимателя, показывает глобальную уязвимость США в критически важных технологиях. В четверг госдепартамент сообщил, что в ходе прошедшей в Вашингтоне министерской конференции, которая состоялась в среду, США подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Министерская конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
02:00 06.02.2026
 
Маск предупредил, что США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях

Маск: без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях

ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил, что без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях, включая ИИ и электромобили, перед Китаем.
"Без прорывных инноваций в США Китай будет полностью доминировать в будущем", - сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону, отвечая на вопрос о том, станет ли Китай лидером в сферах ИИ, электромобилей и гуманоидов.
Маск отметил, что, по его оценке, Китай в этом году произведет в три раза больше электроэнергии, чем США, назвав это важным показателем экономической мощи страны.
По мнению Маска, США сильно зависят от Китая в переработке редкоземельных элементов, которые он назвал вовсе не такими уж редкими. По его словам, хотя эти материалы добываются в Америке, их отправляют в Китай для переработки, а затем они возвращаются в виде компонентов для магнитов и электродвигателей. Это, по мнению предпринимателя, показывает глобальную уязвимость США в критически важных технологиях.
В четверг госдепартамент сообщил, что в ходе прошедшей в Вашингтоне министерской конференции, которая состоялась в среду, США подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами.
Министерская конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
 
