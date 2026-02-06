Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На блины со сметаной в Масленицу уйдет более 350 рублей - 06.02.2026, ПРАЙМ
На блины со сметаной в Масленицу уйдет более 350 рублей
На блины со сметаной в Масленицу уйдет более 350 рублей - 06.02.2026, ПРАЙМ
На блины со сметаной в Масленицу уйдет более 350 рублей
Чтобы приготовить блины со сметаной на всю семью в эту Масленицу, у россиян уйдет более 350 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T05:16+0300
2026-02-06T05:16+0300
бизнес
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867230920.jpg?1770344193
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чтобы приготовить блины со сметаной на всю семью в эту Масленицу, у россиян уйдет более 350 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети. Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используются два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка для блинов - 400 граммов сметаны. Суммарная стоимость ингридиентов для блинов со сметаной составила 353,8 рубля. Дороже всего оказались сметана - за нужное количество нужно будет отдать 144,9 рубля, молоко - 97,7 рубля за пять стаканов и мука - 55,8 рубля за килограмм. Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Данные по их стоимости были взяты с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведет статистику по этому продукту. Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля, а три столовые ложки подсолнечного масла - 8,2 рубля. Самые недорогие составляющие рецепта - две столовые ложки сахара (3,4 рубля) и полторы чайные ложки соли (0,3 рубля).
бизнес, россия, росстат
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Росстат
05:16 06.02.2026
 
На блины со сметаной в Масленицу уйдет более 350 рублей

Росстат: на блины со сметаной на всю семью в Масленицу уйдет более 350 рублей

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чтобы приготовить блины со сметаной на всю семью в эту Масленицу, у россиян уйдет более 350 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используются два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка для блинов - 400 граммов сметаны.
Суммарная стоимость ингридиентов для блинов со сметаной составила 353,8 рубля. Дороже всего оказались сметана - за нужное количество нужно будет отдать 144,9 рубля, молоко - 97,7 рубля за пять стаканов и мука - 55,8 рубля за килограмм.
Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Данные по их стоимости были взяты с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведет статистику по этому продукту. Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля, а три столовые ложки подсолнечного масла - 8,2 рубля.
Самые недорогие составляющие рецепта - две столовые ложки сахара (3,4 рубля) и полторы чайные ложки соли (0,3 рубля).
 
Экономика Бизнес РОССИЯ Росстат
 
 
Заголовок открываемого материала