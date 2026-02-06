https://1prime.ru/20260206/mer-867258980.html

Рост ВВП России в декабре составил 1,9% в годовом выражении

Рост ВВП России в декабре составил 1,9% в годовом выражении - 06.02.2026, ПРАЙМ

Рост ВВП России в декабре составил 1,9% в годовом выражении

Рост ВВП России в декабре ускорился до 1,9% в годовом выражении после роста на 0,1% в ноябре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в... | 06.02.2026, ПРАЙМ

россия

мировая экономика

росстат

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в декабре ускорился до 1,9% в годовом выражении после роста на 0,1% в ноябре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". Ранее Росстат сообщил, что, по первой оценке ведомства, экономика России в 2025 году выросла на 1%. В обзоре министерство указывает, оценка статведомства полностью совпала с официальным прогнозом Минэкономразвития от сентября 2025 года. "По оценке Минэкономразвития России, в декабре 2025 года рост ВВП составил 1,9% год к году после 0,1% год к году в ноябре, c исключением сезонного фактора – рост на 1,8%", - говорится в документе.

2026

Новости

