https://1prime.ru/20260206/mer-867258980.html
Рост ВВП России в декабре составил 1,9% в годовом выражении
Рост ВВП России в декабре составил 1,9% в годовом выражении - 06.02.2026, ПРАЙМ
Рост ВВП России в декабре составил 1,9% в годовом выражении
Рост ВВП России в декабре ускорился до 1,9% в годовом выражении после роста на 0,1% в ноябре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T22:53+0300
2026-02-06T22:53+0300
2026-02-06T22:53+0300
россия
мировая экономика
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в декабре ускорился до 1,9% в годовом выражении после роста на 0,1% в ноябре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". Ранее Росстат сообщил, что, по первой оценке ведомства, экономика России в 2025 году выросла на 1%. В обзоре министерство указывает, оценка статведомства полностью совпала с официальным прогнозом Минэкономразвития от сентября 2025 года. "По оценке Минэкономразвития России, в декабре 2025 года рост ВВП составил 1,9% год к году после 0,1% год к году в ноябре, c исключением сезонного фактора – рост на 1,8%", - говорится в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, росстат
РОССИЯ, Мировая экономика, Росстат
Рост ВВП России в декабре составил 1,9% в годовом выражении
МЭР: рост ВВП России в декабре ускорился до 1,9 процента в годовом выражении
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в декабре ускорился до 1,9% в годовом выражении после роста на 0,1% в ноябре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
Ранее Росстат
сообщил, что, по первой оценке ведомства, экономика России в 2025 году выросла на 1%. В обзоре министерство указывает, оценка статведомства полностью совпала с официальным прогнозом Минэкономразвития от сентября 2025 года.
"По оценке Минэкономразвития России, в декабре 2025 года рост ВВП составил 1,9% год к году после 0,1% год к году в ноябре, c исключением сезонного фактора – рост на 1,8%", - говорится в документе.