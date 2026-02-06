https://1prime.ru/20260206/minfin-867257197.html

Дефицит федерального бюджета в январе составил 0,7% ВВП

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе 2026 года сложился в объеме 1,718 триллиона рублей или 0,7% ВВП, это на 252 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По итогам января 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 1 718 миллиарда рублей, что на 252 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - сообщает Минфин. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января 2026 года составил 0,7% ВВП. "Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом", - говорится в материалах. Доходы бюджета РФ за январь Минфин предварительно оценил в 2,362 триллиона рублей, что на 11,6% ниже показателя января прошлого года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+5% г/г), так и бюджетной системы в целом (+4% г/г) наблюдается положительная динамика", – подчеркивает Минфин. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили предварительно 1,969 триллиона рублей. "При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе 2026 года выросли на 18,5% г/г, что в том числе отражает повышенный уровень поступлений в первый месяц квартала", - говорится в сообщении. Нефтегазовые доходы в январе составили 393 миллиарда рублей, что меньше прошлогоднего показателя на 50,2%. Министерство объясняет это снижением цен на нефть. "В связи с этим в соответствии с "бюджетными правилами" средства ФНБ в объеме недополученных нефтегазовых доходов использованы в целях финансирования дефицита федерального бюджета", - говорится в материалах. Расходы бюджета РФ в январе 2026 года составили 4,08 триллиона рублей, снизившись к январю 2025 года на 1,4%. "Данная динамика обусловлена эффектом высокой базы января 2025 года, в котором в связи с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов прирост составил 64%", - объясняет министерство.

