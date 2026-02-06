https://1prime.ru/20260206/minselhoz-867228809.html

В Минсельхозе оценили отношения России и Бразилии в сфере АПК

В Минсельхозе оценили отношения России и Бразилии в сфере АПК

экономика

россия

сельское хозяйство

бразилия

оксана лут

минсельхоз

БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Отношения России и Бразилии в сфере агропромышленного комплекса (АПК) являются стабильными, у стран стабильный товарооборот, при этом превалирует экспорт из Бразилии, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут. "В целом отношения России и Бразилии в сфере агропромышленного комплекса являются достаточно стабильными. У нас стабильный товарооборот - порядка 2-2,3 миллиардов долларов. В основном, конечно же, превалирует экспорт из Бразилии", - сказала она в рамках Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ), которая проходит в Бразилиа. Министр уточнила, что Россия традиционно импортирует из Бразилии в основном кофе, табачное сырье и арахис. При этом импорт сои и говядины снизился. Тогда как Россия, по ее словам, является ключевым поставщиком минеральных удобрений в Бразилию. В этом направлении имеется огромный потенциал развития. Глава Минсельхоза сообщила, что Россия планирует наращивать поставки рыбы на бразильский рынок, в частности, сельди, минтая и трески. "Здесь будем смотреть. Есть высокие пошлины на поставку этой продукции из России, поэтому здесь нам есть, о чем поговорить с нашими бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии", - подытожила Лут.

