В Минсельхозе оценили отношения России и Бразилии в сфере АПК - 06.02.2026
В Минсельхозе оценили отношения России и Бразилии в сфере АПК
В Минсельхозе оценили отношения России и Бразилии в сфере АПК - 06.02.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе оценили отношения России и Бразилии в сфере АПК
Отношения России и Бразилии в сфере агропромышленного комплекса (АПК) являются стабильными, у стран стабильный товарооборот, при этом превалирует экспорт из... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T01:39+0300
2026-02-06T01:39+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
бразилия
оксана лут
минсельхоз
БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Отношения России и Бразилии в сфере агропромышленного комплекса (АПК) являются стабильными, у стран стабильный товарооборот, при этом превалирует экспорт из Бразилии, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут. "В целом отношения России и Бразилии в сфере агропромышленного комплекса являются достаточно стабильными. У нас стабильный товарооборот - порядка 2-2,3 миллиардов долларов. В основном, конечно же, превалирует экспорт из Бразилии", - сказала она в рамках Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ), которая проходит в Бразилиа. Министр уточнила, что Россия традиционно импортирует из Бразилии в основном кофе, табачное сырье и арахис. При этом импорт сои и говядины снизился. Тогда как Россия, по ее словам, является ключевым поставщиком минеральных удобрений в Бразилию. В этом направлении имеется огромный потенциал развития. Глава Минсельхоза сообщила, что Россия планирует наращивать поставки рыбы на бразильский рынок, в частности, сельди, минтая и трески. "Здесь будем смотреть. Есть высокие пошлины на поставку этой продукции из России, поэтому здесь нам есть, о чем поговорить с нашими бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии", - подытожила Лут.
бразилия
россия, сельское хозяйство, бразилия, оксана лут, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, БРАЗИЛИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
01:39 06.02.2026
 
В Минсельхозе оценили отношения России и Бразилии в сфере АПК

Глава Минсельхоза Лут: у России и Бразилии стабильный товарооборот в АПК

БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Отношения России и Бразилии в сфере агропромышленного комплекса (АПК) являются стабильными, у стран стабильный товарооборот, при этом превалирует экспорт из Бразилии, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"В целом отношения России и Бразилии в сфере агропромышленного комплекса являются достаточно стабильными. У нас стабильный товарооборот - порядка 2-2,3 миллиардов долларов. В основном, конечно же, превалирует экспорт из Бразилии", - сказала она в рамках Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ), которая проходит в Бразилиа.
Министр уточнила, что Россия традиционно импортирует из Бразилии в основном кофе, табачное сырье и арахис. При этом импорт сои и говядины снизился.
Тогда как Россия, по ее словам, является ключевым поставщиком минеральных удобрений в Бразилию. В этом направлении имеется огромный потенциал развития.
Глава Минсельхоза сообщила, что Россия планирует наращивать поставки рыбы на бразильский рынок, в частности, сельди, минтая и трески. "Здесь будем смотреть. Есть высокие пошлины на поставку этой продукции из России, поэтому здесь нам есть, о чем поговорить с нашими бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии", - подытожила Лут.
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоБРАЗИЛИЯОксана ЛутМинсельхоз
 
 
