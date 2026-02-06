Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов призвал ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Миронов призвал ввести маркировку ИИ-контента на выборах
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Необходимо ввести маркировку ИИ-контента на выборах, а также смягчить запреты на использование в агитации реальных фото кандидатов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. "Фракция "Справедливая Россия" на днях уже внесла в ГД законопроект об уголовной ответственности за дипфейки. Технологии, когда имитируется голос, изображение, видео без ведома владельца. Эта норма должна применяться и к ситуациям на выборах, когда дипфейки используются для "черного" пиара, такие случаи уже бывали. Что касается в целом использования ИИ в агитации, тут не нужны тотальные запреты, но действительно требуется регулирование. Как минимум маркировка, чтобы избиратели понимали, что контент создан с использованием нейросетей", - сказал Миронов. При этом лидер партии считает необходимым смягчить некоторые ограничения, не связанные с ИИ. "Например, сейчас в предвыборной агитации можно использовать только изображение самого кандидата. Фото с семьей под запретом. Почему? Ведь это тоже дает людям представление о кандидате. Считаю такой запрет избыточным, еще в 2024 году "Справедливая Россия" вносила законопроект о его отмене. Будем добиваться принятия наших поправок, чтобы нормы заработали уже в предстоящей думской кампании", - добавил он.
Миронов призвал ввести маркировку ИИ-контента на выборах

Миронов призвал ввести маркировку ИИ-контента на выборах

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Необходимо ввести маркировку ИИ-контента на выборах, а также смягчить запреты на использование в агитации реальных фото кандидатов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Фракция "Справедливая Россия" на днях уже внесла в ГД законопроект об уголовной ответственности за дипфейки. Технологии, когда имитируется голос, изображение, видео без ведома владельца. Эта норма должна применяться и к ситуациям на выборах, когда дипфейки используются для "черного" пиара, такие случаи уже бывали. Что касается в целом использования ИИ в агитации, тут не нужны тотальные запреты, но действительно требуется регулирование. Как минимум маркировка, чтобы избиратели понимали, что контент создан с использованием нейросетей", - сказал Миронов.
При этом лидер партии считает необходимым смягчить некоторые ограничения, не связанные с ИИ.
"Например, сейчас в предвыборной агитации можно использовать только изображение самого кандидата. Фото с семьей под запретом. Почему? Ведь это тоже дает людям представление о кандидате. Считаю такой запрет избыточным, еще в 2024 году "Справедливая Россия" вносила законопроект о его отмене. Будем добиваться принятия наших поправок, чтобы нормы заработали уже в предстоящей думской кампании", - добавил он.
 
