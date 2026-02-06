https://1prime.ru/20260206/moldaviya-867250320.html

В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды

В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды - 06.02.2026, ПРАЙМ

В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды

Движение большегрузных автомобилей из-за непогоды приостановлено через КПП "Леушены", "Паланка" и "Тудора" в направлении въезда в Молдавию, сообщает таможенная... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T15:12+0300

2026-02-06T15:12+0300

2026-02-06T15:12+0300

бизнес

молдавия

кишинев

автомобильный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg

КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей из-за непогоды приостановлено через КПП "Леушены", "Паланка" и "Тудора" в направлении въезда в Молдавию, сообщает таможенная служба республики. Ранее в пятницу правительственная пресс-служба заявила, что частично отключено от электроэнергии 30 населенных пунктов в шести районах Молдавии из-за гололеда, за последние сутки в службу помощи поступило более 3 тысяч экстренных вызовов. Молдавская полиция сообщила, что также из-за непогоды временно приостановлено движение грузовых автомобилей и автобусов на некоторых участках дорог внутри страны. "На пограничных пунктах "Леушены", "Паланка" и "Тудора" временно будет запрещен въезд в Республику Молдова для большегрузных автомобилей. Эта мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями, проявляющимися в образовании льда на национальных трассах, что может представлять опасность для безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.Поясняется, что возобновление движения будет объявлено позже, в зависимости от развития погодных и дорожных условий. Таможенная служба рекомендует водителям проявлять максимальную осторожность на дорогах. Ранее мэр Кишинева Ион Чебан распорядился перевести школы на дистанционное образование из-за гололеда. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила желтый метеорологический код в период с 4 по 6 февраля из-за гололеда и ледяных дождей.

молдавия

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, молдавия, кишинев, автомобильный транспорт