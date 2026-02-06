Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/moldaviya-867250320.html
В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды
В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды - 06.02.2026, ПРАЙМ
В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды
Движение большегрузных автомобилей из-за непогоды приостановлено через КПП "Леушены", "Паланка" и "Тудора" в направлении въезда в Молдавию, сообщает таможенная... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T15:12+0300
2026-02-06T15:12+0300
бизнес
молдавия
кишинев
автомобильный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg
КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей из-за непогоды приостановлено через КПП "Леушены", "Паланка" и "Тудора" в направлении въезда в Молдавию, сообщает таможенная служба республики. Ранее в пятницу правительственная пресс-служба заявила, что частично отключено от электроэнергии 30 населенных пунктов в шести районах Молдавии из-за гололеда, за последние сутки в службу помощи поступило более 3 тысяч экстренных вызовов. Молдавская полиция сообщила, что также из-за непогоды временно приостановлено движение грузовых автомобилей и автобусов на некоторых участках дорог внутри страны. &quot;На пограничных пунктах &quot;Леушены&quot;, &quot;Паланка&quot; и &quot;Тудора&quot; временно будет запрещен въезд в Республику Молдова для большегрузных автомобилей. Эта мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями, проявляющимися в образовании льда на национальных трассах, что может представлять опасность для безопасности дорожного движения&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.Поясняется, что возобновление движения будет объявлено позже, в зависимости от развития погодных и дорожных условий. Таможенная служба рекомендует водителям проявлять максимальную осторожность на дорогах. Ранее мэр Кишинева Ион Чебан распорядился перевести школы на дистанционное образование из-за гололеда. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила желтый метеорологический код в период с 4 по 6 февраля из-за гололеда и ледяных дождей.
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_bcda51fa7188d830ae2e523374406ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, молдавия, кишинев, автомобильный транспорт
Бизнес, МОЛДАВИЯ, Кишинев, автомобильный транспорт
15:12 06.02.2026
 
В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды

На трех КПП в Молдавии приостановили движение фур из-за непогоды

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей из-за непогоды приостановлено через КПП "Леушены", "Паланка" и "Тудора" в направлении въезда в Молдавию, сообщает таможенная служба республики.
Ранее в пятницу правительственная пресс-служба заявила, что частично отключено от электроэнергии 30 населенных пунктов в шести районах Молдавии из-за гололеда, за последние сутки в службу помощи поступило более 3 тысяч экстренных вызовов. Молдавская полиция сообщила, что также из-за непогоды временно приостановлено движение грузовых автомобилей и автобусов на некоторых участках дорог внутри страны.

"На пограничных пунктах "Леушены", "Паланка" и "Тудора" временно будет запрещен въезд в Республику Молдова для большегрузных автомобилей. Эта мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями, проявляющимися в образовании льда на национальных трассах, что может представлять опасность для безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.

Поясняется, что возобновление движения будет объявлено позже, в зависимости от развития погодных и дорожных условий. Таможенная служба рекомендует водителям проявлять максимальную осторожность на дорогах.
Ранее мэр Кишинева Ион Чебан распорядился перевести школы на дистанционное образование из-за гололеда. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила желтый метеорологический код в период с 4 по 6 февраля из-за гололеда и ледяных дождей.
 
БизнесМОЛДАВИЯКишиневавтомобильный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала