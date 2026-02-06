В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды
КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей из-за непогоды приостановлено через КПП "Леушены", "Паланка" и "Тудора" в направлении въезда в Молдавию, сообщает таможенная служба республики.
Ранее в пятницу правительственная пресс-служба заявила, что частично отключено от электроэнергии 30 населенных пунктов в шести районах Молдавии из-за гололеда, за последние сутки в службу помощи поступило более 3 тысяч экстренных вызовов. Молдавская полиция сообщила, что также из-за непогоды временно приостановлено движение грузовых автомобилей и автобусов на некоторых участках дорог внутри страны.
"На пограничных пунктах "Леушены", "Паланка" и "Тудора" временно будет запрещен въезд в Республику Молдова для большегрузных автомобилей. Эта мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями, проявляющимися в образовании льда на национальных трассах, что может представлять опасность для безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Поясняется, что возобновление движения будет объявлено позже, в зависимости от развития погодных и дорожных условий. Таможенная служба рекомендует водителям проявлять максимальную осторожность на дорогах.
Ранее мэр Кишинева Ион Чебан распорядился перевести школы на дистанционное образование из-за гололеда. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила желтый метеорологический код в период с 4 по 6 февраля из-за гололеда и ледяных дождей.