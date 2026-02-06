Мошенники в феврале предлагают оформить семейную налоговую выплату

https://1prime.ru/20260206/moshenniki-867229660.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале рассылают письма с предложением оформить семейную налоговую выплату на фоне вступления в силу закона о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "В социальных сетях и мессенджерах распространяются агрессивные объявления. Например: "Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 руб. за оформление". Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Однако они умалчивают, что подача заявлений в ФНС начнется только с 1 июня 2026 года", - предупредили в пресс-службе. Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - семьи с детьми, планирующие получить налоговую выплату. Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как сейчас есть информационный шум вокруг нового закона. Семьи, стремясь получить деньги как можно скорее, легко верят в возможность "досрочного" оформления за небольшой "административный сбор". Чтобы получить такую выплату, нужно обратиться с заявлением в Соцфонд РФ через "Госуслуги" или МФЦ. А налоговые вычеты, напомнили в "Мошеловке", оформляются бесплатно через личный кабинет на сайте ФНС или при личном визите в инспекцию, официальная информация о сроках и порядке подачи заявлений публикуется на сайте nalog.gov.ru. "Любые посредники, требующие предоплату за оформление госвыплат, - мошенники", - заключили там.

