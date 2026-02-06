Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники в феврале предлагают оформить семейную налоговую выплату - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/moshenniki-867229660.html
Мошенники в феврале предлагают оформить семейную налоговую выплату
Мошенники в феврале предлагают оформить семейную налоговую выплату - 06.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники в феврале предлагают оформить семейную налоговую выплату
Мошенники в феврале рассылают письма с предложением оформить семейную налоговую выплату на фоне вступления в силу закона о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T02:48+0300
2026-02-06T02:48+0300
экономика
рф
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867229660.jpg?1770335320
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале рассылают письма с предложением оформить семейную налоговую выплату на фоне вступления в силу закона о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "В социальных сетях и мессенджерах распространяются агрессивные объявления. Например: "Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 руб. за оформление". Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Однако они умалчивают, что подача заявлений в ФНС начнется только с 1 июня 2026 года", - предупредили в пресс-службе. Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - семьи с детьми, планирующие получить налоговую выплату. Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как сейчас есть информационный шум вокруг нового закона. Семьи, стремясь получить деньги как можно скорее, легко верят в возможность "досрочного" оформления за небольшой "административный сбор". Чтобы получить такую выплату, нужно обратиться с заявлением в Соцфонд РФ через "Госуслуги" или МФЦ. А налоговые вычеты, напомнили в "Мошеловке", оформляются бесплатно через личный кабинет на сайте ФНС или при личном визите в инспекцию, официальная информация о сроках и порядке подачи заявлений публикуется на сайте nalog.gov.ru. "Любые посредники, требующие предоплату за оформление госвыплат, - мошенники", - заключили там.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, фнс россии, фнс
Экономика, РФ, ФНС России, ФНС
02:48 06.02.2026
 
Мошенники в феврале предлагают оформить семейную налоговую выплату

"Мошеловка": мошенники в феврале предлагают оформить семейную налоговую выплату

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале рассылают письма с предложением оформить семейную налоговую выплату на фоне вступления в силу закона о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяются агрессивные объявления. Например: "Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 руб. за оформление". Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Однако они умалчивают, что подача заявлений в ФНС начнется только с 1 июня 2026 года", - предупредили в пресс-службе.
Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - семьи с детьми, планирующие получить налоговую выплату.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как сейчас есть информационный шум вокруг нового закона. Семьи, стремясь получить деньги как можно скорее, легко верят в возможность "досрочного" оформления за небольшой "административный сбор".
Чтобы получить такую выплату, нужно обратиться с заявлением в Соцфонд РФ через "Госуслуги" или МФЦ. А налоговые вычеты, напомнили в "Мошеловке", оформляются бесплатно через личный кабинет на сайте ФНС или при личном визите в инспекцию, официальная информация о сроках и порядке подачи заявлений публикуется на сайте nalog.gov.ru.
"Любые посредники, требующие предоплату за оформление госвыплат, - мошенники", - заключили там.
 
ЭкономикаРФФНС РоссииФНС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала