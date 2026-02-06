Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, кто чаще становился жертвами мошенников в 2025 году - 06.02.2026
Россиянам рассказали, кто чаще становился жертвами мошенников в 2025 году
Россиянам рассказали, кто чаще становился жертвами мошенников в 2025 году
Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T08:34+0300
2026-02-06T08:34+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые в прошлом году попадались на уловки мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50. По данным исследования ВТБ, женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае", - говорится в сообщении. Отмечается, что средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет, год назад данный показатель достигал примерно 40 лет. Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область - более 7%. В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области. "Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность... Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
08:34 06.02.2026
 
Россиянам рассказали, кто чаще становился жертвами мошенников в 2025 году

ВТБ: женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в России в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ.
"ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые в прошлом году попадались на уловки мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50. По данным исследования ВТБ, женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет, год назад данный показатель достигал примерно 40 лет.
Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область - более 7%.
В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области.
"Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность... Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
Россиянам рассказали, почему не стоит грубить телефонным мошенникам
31 января, 09:26
