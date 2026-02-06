Москва признана лучшим регионом для экспорта

https://1prime.ru/20260206/moskva-867253236.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Московский экспортный центр (МЭЦ) занял первое место в рейтинге Российского экспортного центра (РЭЦ), подтвердив статус лучшей в России региональной инфраструктуры поддержки экспорта по результатам 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире", прошедшей в Казани, были объявлены итоги рейтинга Российского экспортного центра (РЭЦ). Московский экспортный центр (МЭЦ) занял в нем первое место, подтвердив статус лучшей в России региональной инфраструктуры поддержки экспорта по результатам 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в десятку лидеров также вошли центры поддержки экспорта Смоленской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской и Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Эти регионы показали наилучшие условия для экспорта малых и средних предприятий. При формировании рейтинга эксперты учитывали ключевые показатели эффективности работы центров, включая количество оказанных компаниям услуг, число предприятий, которым помогли заключить экспортные контракты, а также объем экспорта, осуществленного при их поддержке. "Первое место в российском рейтинге инфраструктуры поддержки экспорта по итогам работы в 2025 году, безусловно, значимое событие для Московского экспортного центра. Напомню, что в прошлом году благодаря мерам поддержки МЭЦ столичный бизнес заключил новые контракты с партнерами из 62 стран. Это позволило предприятиям Москвы получить дополнительную экспортную выручку в размере 27,3 миллиарда рублей. Уверен, что и в будущем команда МЭЦ будет стремиться к реализации самых амбициозных целей для создания лучших условий развития столичного бизнеса на международных рынках", - прокомментировал генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов, чьи слова приводятся в сообщении.

