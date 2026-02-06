Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва признана лучшим регионом для экспорта - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/moskva-867253236.html
Москва признана лучшим регионом для экспорта
Москва признана лучшим регионом для экспорта - 06.02.2026, ПРАЙМ
Москва признана лучшим регионом для экспорта
Московский экспортный центр (МЭЦ) занял первое место в рейтинге Российского экспортного центра (РЭЦ), подтвердив статус лучшей в России региональной... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T17:11+0300
2026-02-06T17:11+0300
бизнес
россия
казань
омская область
татарстан
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a6a7d51809ef11fbd9c25103e726519e.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Московский экспортный центр (МЭЦ) занял первое место в рейтинге Российского экспортного центра (РЭЦ), подтвердив статус лучшей в России региональной инфраструктуры поддержки экспорта по результатам 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире", прошедшей в Казани, были объявлены итоги рейтинга Российского экспортного центра (РЭЦ). Московский экспортный центр (МЭЦ) занял в нем первое место, подтвердив статус лучшей в России региональной инфраструктуры поддержки экспорта по результатам 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в десятку лидеров также вошли центры поддержки экспорта Смоленской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской и Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Эти регионы показали наилучшие условия для экспорта малых и средних предприятий. При формировании рейтинга эксперты учитывали ключевые показатели эффективности работы центров, включая количество оказанных компаниям услуг, число предприятий, которым помогли заключить экспортные контракты, а также объем экспорта, осуществленного при их поддержке. "Первое место в российском рейтинге инфраструктуры поддержки экспорта по итогам работы в 2025 году, безусловно, значимое событие для Московского экспортного центра. Напомню, что в прошлом году благодаря мерам поддержки МЭЦ столичный бизнес заключил новые контракты с партнерами из 62 стран. Это позволило предприятиям Москвы получить дополнительную экспортную выручку в размере 27,3 миллиарда рублей. Уверен, что и в будущем команда МЭЦ будет стремиться к реализации самых амбициозных целей для создания лучших условий развития столичного бизнеса на международных рынках", - прокомментировал генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов, чьи слова приводятся в сообщении.
казань
омская область
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_633cd290280d21681b18d1e12fdc310a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казань, омская область, татарстан
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Омская область, ТАТАРСТАН
17:11 06.02.2026
 
Москва признана лучшим регионом для экспорта

Московский экспортный центр стал первым в рейтинге РЭЦ по итогам 2025 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНикольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Московский экспортный центр (МЭЦ) занял первое место в рейтинге Российского экспортного центра (РЭЦ), подтвердив статус лучшей в России региональной инфраструктуры поддержки экспорта по результатам 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире", прошедшей в Казани, были объявлены итоги рейтинга Российского экспортного центра (РЭЦ). Московский экспортный центр (МЭЦ) занял в нем первое место, подтвердив статус лучшей в России региональной инфраструктуры поддержки экспорта по результатам 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в десятку лидеров также вошли центры поддержки экспорта Смоленской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской и Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Эти регионы показали наилучшие условия для экспорта малых и средних предприятий. При формировании рейтинга эксперты учитывали ключевые показатели эффективности работы центров, включая количество оказанных компаниям услуг, число предприятий, которым помогли заключить экспортные контракты, а также объем экспорта, осуществленного при их поддержке.
"Первое место в российском рейтинге инфраструктуры поддержки экспорта по итогам работы в 2025 году, безусловно, значимое событие для Московского экспортного центра. Напомню, что в прошлом году благодаря мерам поддержки МЭЦ столичный бизнес заключил новые контракты с партнерами из 62 стран. Это позволило предприятиям Москвы получить дополнительную экспортную выручку в размере 27,3 миллиарда рублей. Уверен, что и в будущем команда МЭЦ будет стремиться к реализации самых амбициозных целей для создания лучших условий развития столичного бизнеса на международных рынках", - прокомментировал генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов, чьи слова приводятся в сообщении.
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬОмская областьТАТАРСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала