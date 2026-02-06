https://1prime.ru/20260206/odessa-867232520.html

В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров

В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров - 06.02.2026, ПРАЙМ

В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров

ВС России могут войти в Одессу, если ВСУ не удержат позиции на фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета... | 06.02.2026

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ВС России могут войти в Одессу, если ВСУ не удержат позиции на фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. — Прим. Ред.), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — сказал Миршаймер. Эксперт считает, что Украина уже ничего не может сделать в военном плане и продолжает сопротивление только благодаря поддержке западных партнеров. "Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий", — пояснил Миршаймер. Профессор добавил, что проходящие в Абу-Даби переговоры по Украине указывают на то, что Москва, вероятно, решит конфликт на поле боя, добившись полной победы над киевским режимом. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия предлагала Украине предоставить жителям Донбасса права на самоопределение, но вместо этого Киев решил начать конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в рамках конституции России Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлимыми частями страны. В Абу-Даби в среду завершился второй раунд переговоров по Украине, с участием делегаций трех стран: России, США и Украины. Первые встречи состоялись там же в конце января. Переговоры были закрыты для прессы.

