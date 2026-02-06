Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/odessa-867232520.html
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров - 06.02.2026, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров
ВС России могут войти в Одессу, если ВСУ не удержат позиции на фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T06:53+0300
2026-02-06T06:53+0300
в мире
украина
одесса
абу-даби
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ВС России могут войти в Одессу, если ВСУ не удержат позиции на фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. — Прим. Ред.), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — сказал Миршаймер. Эксперт считает, что Украина уже ничего не может сделать в военном плане и продолжает сопротивление только благодаря поддержке западных партнеров. "Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий", — пояснил Миршаймер. Профессор добавил, что проходящие в Абу-Даби переговоры по Украине указывают на то, что Москва, вероятно, решит конфликт на поле боя, добившись полной победы над киевским режимом. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия предлагала Украине предоставить жителям Донбасса права на самоопределение, но вместо этого Киев решил начать конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в рамках конституции России Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлимыми частями страны. В Абу-Даби в среду завершился второй раунд переговоров по Украине, с участием делегаций трех стран: России, США и Украины. Первые встречи состоялись там же в конце января. Переговоры были закрыты для прессы.
https://1prime.ru/20260205/ssha-867201015.html
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867171426.html
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html
украина
одесса
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, одесса, абу-даби, вс рф, всу
В мире, УКРАИНА, Одесса, Абу-Даби, ВС РФ, ВСУ
06:53 06.02.2026
 
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров

Миршаймер заявил, что ВС России могут освободить Одессу, если ВСУ не удержат фронт

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaОдесса
Одесса - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Одесса. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ВС России могут войти в Одессу, если ВСУ не удержат позиции на фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. — Прим. Ред.), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — сказал Миршаймер.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с жестким предупреждением
Вчера, 07:30
Эксперт считает, что Украина уже ничего не может сделать в военном плане и продолжает сопротивление только благодаря поддержке западных партнеров.
"Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий", — пояснил Миршаймер.
Профессор добавил, что проходящие в Абу-Даби переговоры по Украине указывают на то, что Москва, вероятно, решит конфликт на поле боя, добившись полной победы над киевским режимом.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России
4 февраля, 06:15
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия предлагала Украине предоставить жителям Донбасса права на самоопределение, но вместо этого Киев решил начать конфликт.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в рамках конституции России Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлимыми частями страны.
В Абу-Даби в среду завершился второй раунд переговоров по Украине, с участием делегаций трех стран: России, США и Украины. Первые встречи состоялись там же в конце января. Переговоры были закрыты для прессы.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Сделки не будет": в США резко высказались после переговоров с Россией
26 января, 07:23
 
В миреУКРАИНАОдессаАбу-ДабиВС РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала