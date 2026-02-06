Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансы, Банки
06:16 06.02.2026 (обновлено: 06:28 06.02.2026)
 
Опрос показал, как россияне оценивают уровень защиты своих средств в банках

"Выберу.ру": более трети россиян уверены, что их сбережения в банках под надежной защитой

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Более трети россиян (38%) положительно оценивают уровень защиты своих средств в банках и чувствуют, что они под надежной защитой, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Большинство опрошенных в целом положительно оценивают уровень защиты своих средств в банках. О том, что они чувствуют себя полностью защищенными, заявили 38% россиян", - выяснили аналитики, опросив 3 тысячи человек, проживающих в разных регионах России и представляющих широкий круг профессий.
Еще 42% считают, что их сбережения скорее защищены, хотя полностью исключить риски они не готовы. При этом каждый пятый участник исследования настроен менее оптимистично: 14% отметили, что скорее не чувствуют достаточной защиты, а 6% прямо заявили, что не доверяют банковским системам безопасности.
Отмечается, что двухфакторную аутентификацию для защиты сбережений применяют почти половина россиян (47%), биометрические способы подтверждения операций - 21%, сложные индивидуальные пароли и их регулярную смену - 18%.
"При этом 14% признались, что ограничиваются базовыми настройками безопасности и не используют дополнительные инструменты", - указали аналитики.
Интересно, что уровень доверия к банку напрямую связан с частотой взаимодействия с цифровыми сервисами. Те, кто ежедневно пользуется мобильным приложением банка, в 69% случаев оценивают защиту своих средств как высокую или скорее высокую. Вместе с тем среди тех, кто заходят в приложения реже одного раза в неделю, этот показатель снижается до 41%.
Рассуждая о том, кто в первую очередь отвечает за безопасность сбережений, 46% отметили, что, по их мнению, основная ответственность лежит на банке. Еще 34% уверены, что безопасность зависит прежде всего от самого клиента, а 20% придерживаются мнения, что ответственность должна быть разделена поровну.
Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко отметила, что тема защиты сбережений остается для россиян значимой и эмоционально чувствительной. По ее словам, личный опыт и цифровая активность по-прежнему играют ключевую роль в формировании чувства финансовой защищенности.
 
