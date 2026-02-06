https://1prime.ru/20260206/passazhir-867229973.html

Мужчина пытался незаконно перевезти оборудование для майнинга на Сахалин

Мужчина пытался незаконно перевезти оборудование для майнинга на Сахалин - 06.02.2026, ПРАЙМ

Мужчина пытался незаконно перевезти оборудование для майнинга на Сахалин

Пассажир рейса Харбин – Южно-Сахалинск незаконно перевозил оборудование для майнинговой фермы на газотурбинной генерации, товар изъят, сообщает пресс-служба... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T03:45+0300

2026-02-06T03:45+0300

2026-02-06T04:20+0300

бизнес

россия

южно-сахалинск

харбин

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867229973.jpg?1770340833

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – ПРАЙМ. Пассажир рейса Харбин – Южно-Сахалинск незаконно перевозил оборудование для майнинговой фермы на газотурбинной генерации, товар изъят, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни. По информации ведомства, незадекларированный груз в багаже иностранца обнаружили при осмотре на ленте интроскопа в аэропорту Южно-Сахалинска. "Иностранный гражданин признался, что является генеральным директором российской компании, занимающейся газотурбинным оборудованием в России, и осуществляет майнинг на газовых генераторах", - говорится в сообщении. В ручной клади пассажир, уточняет пресс-служба, перевозил 36 клеммных наконечников для газовых генераторов, которые планировал использовать в коммерческой деятельности. Предприниматель сказал, что не знал об обязанности декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, но вину в совершении административного правонарушения признал. Сахалинская таможня возбудила дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Товары помещены в камеру хранения вещественных доказательств. "Санкцией статьи предусмотрен штраф, а также конфискация предмета правонарушения", - отмечает пресс-служба ведомства.

южно-сахалинск

харбин

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южно-сахалинск, харбин, рф