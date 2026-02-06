Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мужчина пытался незаконно перевезти оборудование для майнинга на Сахалин - 06.02.2026
Мужчина пытался незаконно перевезти оборудование для майнинга на Сахалин
2026-02-06T03:45+0300
2026-02-06T04:20+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
харбин
рф
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – ПРАЙМ. Пассажир рейса Харбин – Южно-Сахалинск незаконно перевозил оборудование для майнинговой фермы на газотурбинной генерации, товар изъят, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни. По информации ведомства, незадекларированный груз в багаже иностранца обнаружили при осмотре на ленте интроскопа в аэропорту Южно-Сахалинска. "Иностранный гражданин признался, что является генеральным директором российской компании, занимающейся газотурбинным оборудованием в России, и осуществляет майнинг на газовых генераторах", - говорится в сообщении. В ручной клади пассажир, уточняет пресс-служба, перевозил 36 клеммных наконечников для газовых генераторов, которые планировал использовать в коммерческой деятельности. Предприниматель сказал, что не знал об обязанности декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, но вину в совершении административного правонарушения признал. Сахалинская таможня возбудила дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Товары помещены в камеру хранения вещественных доказательств. "Санкцией статьи предусмотрен штраф, а также конфискация предмета правонарушения", - отмечает пресс-служба ведомства.
южно-сахалинск
харбин
рф
03:45 06.02.2026 (обновлено: 04:20 06.02.2026)
 
Мужчина пытался незаконно перевезти оборудование для майнинга на Сахалин

Пассажир рейса Харбин – Южно-Сахалинск незаконно перевозил оборудование для майнинга

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – ПРАЙМ. Пассажир рейса Харбин – Южно-Сахалинск незаконно перевозил оборудование для майнинговой фермы на газотурбинной генерации, товар изъят, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни.
По информации ведомства, незадекларированный груз в багаже иностранца обнаружили при осмотре на ленте интроскопа в аэропорту Южно-Сахалинска.
"Иностранный гражданин признался, что является генеральным директором российской компании, занимающейся газотурбинным оборудованием в России, и осуществляет майнинг на газовых генераторах", - говорится в сообщении.
В ручной клади пассажир, уточняет пресс-служба, перевозил 36 клеммных наконечников для газовых генераторов, которые планировал использовать в коммерческой деятельности. Предприниматель сказал, что не знал об обязанности декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, но вину в совершении административного правонарушения признал.
Сахалинская таможня возбудила дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Товары помещены в камеру хранения вещественных доказательств.
"Санкцией статьи предусмотрен штраф, а также конфискация предмета правонарушения", - отмечает пресс-служба ведомства.
 
