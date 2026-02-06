Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - 06.02.2026, ПРАЙМ
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - 06.02.2026, ПРАЙМ
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T15:07+0300
2026-02-06T15:07+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона человек – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба. В пресс-службе напомнили, что размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.
2026
15:07 06.02.2026
 
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Минтруд: социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона человек – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе напомнили, что размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.
 
