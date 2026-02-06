https://1prime.ru/20260206/pensii-867250191.html

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - 06.02.2026, ПРАЙМ

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T15:07+0300

2026-02-06T15:07+0300

2026-02-06T15:07+0300

рф

антон котяков

минтруд

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867250030_0:150:2517:1565_1920x0_80_0_0_8d05c1cb38f309b9482a4d084b558956.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона человек – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба. В пресс-службе напомнили, что размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, антон котяков, минтруд, пенсии