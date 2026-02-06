https://1prime.ru/20260206/pensii-867250191.html
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона человек – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба. В пресс-службе напомнили, что размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.
