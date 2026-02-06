В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби
RS: переговоры в Абу-Даби показали серьезный прогресс на пути к миру на Украине
© РИА Новости . МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкУкраинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible Statecraft.
"Похоже, российские и украинские официальные лица добились серьезного прогресса на пути к мирному соглашению по итогам второго дня прямых переговоров в Абу-Даби", — говорится в материале.
"Похоже, российские и украинские официальные лица добились серьезного прогресса на пути к мирному соглашению по итогам второго дня прямых переговоров в Абу-Даби", — говорится в материале.
Важным признаком прогресса стали сдержанно-оптимистические комментарии лидеров обеих делегаций, которые оценили переговоры как содержательные и плодотворные, указывает издание.
В свою очередь, спецпосланник президента США Уиткофф назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.