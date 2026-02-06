Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/peregovory-867255478.html
В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби
В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби - 06.02.2026, ПРАЙМ
В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби
Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T17:57+0300
2026-02-06T18:05+0300
мировая экономика
абу-даби
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867210464_0:39:927:560_1920x0_80_0_0_2e8676e18504d34891c75ba7323c0e4b.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible Statecraft."Похоже, российские и украинские официальные лица добились серьезного прогресса на пути к мирному соглашению по итогам второго дня прямых переговоров в Абу-Даби", — говорится в материале.Важным признаком прогресса стали сдержанно-оптимистические комментарии лидеров обеих делегаций, которые оценили переговоры как содержательные и плодотворные, указывает издание.Спецпосланник президента США Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.В свою очередь, спецпосланник президента США Уиткофф назвал сами переговоры подробными и продуктивными.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
https://1prime.ru/20260206/merts-867251841.html
https://1prime.ru/20260205/peregovory-867225271.html
абу-даби
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867210464_65:0:862:598_1920x0_80_0_0_96ff4f2b3335326815b38cd5ac8bdb71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, абу-даби, украина, сша
Мировая экономика, Абу-Даби, УКРАИНА, США
17:57 06.02.2026 (обновлено: 18:05 06.02.2026)
 
В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби

RS: переговоры в Абу-Даби показали серьезный прогресс на пути к миру на Украине

© РИА Новости . МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкУкраинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
© РИА Новости . МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible Statecraft.

"Похоже, российские и украинские официальные лица добились серьезного прогресса на пути к мирному соглашению по итогам второго дня прямых переговоров в Абу-Даби", — говорится в материале.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Мерц дерзко высказался о переговорах с Россией
15:50
Важным признаком прогресса стали сдержанно-оптимистические комментарии лидеров обеих делегаций, которые оценили переговоры как содержательные и плодотворные, указывает издание.
Спецпосланник президента США Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
В свою очередь, спецпосланник президента США Уиткофф назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Переговоры России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Не имеют смысла": в Раде сделали дерзкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 21:32
 
Мировая экономикаАбу-ДабиУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала