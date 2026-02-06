https://1prime.ru/20260206/peregovory-867255478.html

В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби

В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби - 06.02.2026

В США неожиданно высказались об итогах переговоров в Абу-Даби

Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible... | 06.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible Statecraft."Похоже, российские и украинские официальные лица добились серьезного прогресса на пути к мирному соглашению по итогам второго дня прямых переговоров в Абу-Даби", — говорится в материале.Важным признаком прогресса стали сдержанно-оптимистические комментарии лидеров обеих делегаций, которые оценили переговоры как содержательные и плодотворные, указывает издание.Спецпосланник президента США Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.В свою очередь, спецпосланник президента США Уиткофф назвал сами переговоры подробными и продуктивными.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

