Петербург надеется получить инфраструктурный кредит на строительство метро

2026-02-06T00:53+0300

бизнес

газ

россия

санкт-петербург

петербург

александр беглов

аэропорт пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург надеется на предоставление инфраструктурного кредита на строительство метро до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума", сообщил губернатор города Александр Беглов. "Город по поручению президента сейчас определяется с правительством Российской Федерации со строительством метро от станции "Проспект Ветеранов" до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума". Есть соответствующее поручение. Требуются деньги. Мы сейчас работаем с правительством Российской Федерации, чтобы нам дали возможность получить инфраструктурный кредит на длительный срок", - сказал он в эфире телеканала "78". Беглов отметил, что работа в данном направлении уже ведется, и выразил надежду на успех. "Если получим (инфраструктурный кредит - ред.), то мы уже в этом году сможем приступить к проектированию (метро - ред.). И дальше уже определить сроки строительства", - добавил губернатор. Ранее он сообщал, что необходимость строительства метро до "Пулково" и "Экспофорума" продиктована, в том числе, столичными функциями Петербурга. В частности, в городе проводятся крупнейшие форумы мирового уровня. Также планируется расширение аэропорта "Пулково".

