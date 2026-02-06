Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России - 06.02.2026
https://1prime.ru/20260206/plan-867255108.html
СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России
СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России - 06.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России
Германия планирует направить около пяти тысяч военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 на юго-восточную границу Литвы с Беларусью в рамках плана по... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T17:55+0300
2026-02-06T18:04+0300
мировая экономика
россия
литва
белоруссия
германия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия планирует направить около пяти тысяч военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 на юго-восточную границу Литвы с Беларусью в рамках плана по наращиванию вооруженных сил в Прибалтике, пишет журналист Питер Сучиу для издания The National Interest.Автор назвал это частью секретного плана OPLAN DEU, разработанного для противодействия якобы российской угрозе."В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих. &lt;…&gt; Их разместят вблизи города Руднинкай, расположенного примерно в 30 км от юго-восточной границы Литвы с Беларусью &lt;…&gt; В рамках согласованного Берлином и Вильнюсом плана действий планируется размещение 105 основных боевых танков Leopard 2A8, состоящих на вооружении Германии", — говорится в материале.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
литва
белоруссия
германия
мировая экономика, россия, литва, белоруссия, германия, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
17:55 06.02.2026 (обновлено: 18:04 06.02.2026)
 
СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России

TNI: ФРГ перебросит 5 тысяч солдат и 105 танков на границу Литвы с Белоруссией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия планирует направить около пяти тысяч военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 на юго-восточную границу Литвы с Беларусью в рамках плана по наращиванию вооруженных сил в Прибалтике, пишет журналист Питер Сучиу для издания The National Interest.
Автор назвал это частью секретного плана OPLAN DEU, разработанного для противодействия якобы российской угрозе.
"В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих. <…> Их разместят вблизи города Руднинкай, расположенного примерно в 30 км от юго-восточной границы Литвы с Беларусью <…> В рамках согласованного Берлином и Вильнюсом плана действий планируется размещение 105 основных боевых танков Leopard 2A8, состоящих на вооружении Германии", — говорится в материале.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Мировая экономикаРОССИЯЛИТВАБЕЛОРУССИЯГЕРМАНИЯВладимир Путин
 
 
