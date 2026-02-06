https://1prime.ru/20260206/plan-867255108.html

СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России

СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России - 06.02.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли детали тайного плана Германии против России

06.02.2026

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия планирует направить около пяти тысяч военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 на юго-восточную границу Литвы с Беларусью в рамках плана по наращиванию вооруженных сил в Прибалтике, пишет журналист Питер Сучиу для издания The National Interest.Автор назвал это частью секретного плана OPLAN DEU, разработанного для противодействия якобы российской угрозе."В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих. <…> Их разместят вблизи города Руднинкай, расположенного примерно в 30 км от юго-восточной границы Литвы с Беларусью <…> В рамках согласованного Берлином и Вильнюсом плана действий планируется размещение 105 основных боевых танков Leopard 2A8, состоящих на вооружении Германии", — говорится в материале.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

