Стоимость платины упала на треть ниже исторического рекорда
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу снижается, находится уже на 33% ниже исторического рекорда, достигнутого в январе, следует из данных торгов. По состоянию на 10.18 мск цена апрельского фьючерса на платину падает на 5,77% к предыдущему закрытию, до 1 951,1 доллара за тройскую унцию. Это на 33% меньше исторического рекорда в 2 915 долларов, установленного 26 января. Минимально в ходе торгов пятницы показатель достигал 1 806 долларов, это минимальное значение с 16 декабря. В декабре цена на платину подскочила на 20%, в январе рост составил еще порядка 4%, в феврале стоимость несколько корректируется.
