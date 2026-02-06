Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость платины упала на треть ниже исторического рекорда - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/platina-867237938.html
Стоимость платины упала на треть ниже исторического рекорда
Стоимость платины упала на треть ниже исторического рекорда - 06.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость платины упала на треть ниже исторического рекорда
Биржевая стоимость платины в пятницу снижается, находится уже на 33% ниже исторического рекорда, достигнутого в январе, следует из данных торгов. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T10:46+0300
2026-02-06T10:46+0300
торги
рынок
платина
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/43/841414336_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_3feda1c37d2b93197ae02693c4a4accb.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу снижается, находится уже на 33% ниже исторического рекорда, достигнутого в январе, следует из данных торгов. По состоянию на 10.18 мск цена апрельского фьючерса на платину падает на 5,77% к предыдущему закрытию, до 1 951,1 доллара за тройскую унцию. Это на 33% меньше исторического рекорда в 2 915 долларов, установленного 26 января. Минимально в ходе торгов пятницы показатель достигал 1 806 долларов, это минимальное значение с 16 декабря. В декабре цена на платину подскочила на 20%, в январе рост составил еще порядка 4%, в феврале стоимость несколько корректируется.
https://1prime.ru/20260129/platina-867005263.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/43/841414336_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7999947fb72b15da9bc9e0fb619c0ee8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, рынок, платина
Торги, Рынок, платина
10:46 06.02.2026
 
Стоимость платины упала на треть ниже исторического рекорда

Цена на платину снизилась до 1 951,1 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки платины
Слитки платины - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Слитки платины. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу снижается, находится уже на 33% ниже исторического рекорда, достигнутого в январе, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.18 мск цена апрельского фьючерса на платину падает на 5,77% к предыдущему закрытию, до 1 951,1 доллара за тройскую унцию.
Это на 33% меньше исторического рекорда в 2 915 долларов, установленного 26 января.
Минимально в ходе торгов пятницы показатель достигал 1 806 долларов, это минимальное значение с 16 декабря.
В декабре цена на платину подскочила на 20%, в январе рост составил еще порядка 4%, в феврале стоимость несколько корректируется.
Слитки платины высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину
29 января, 12:55
 
ТоргиРынокплатина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала