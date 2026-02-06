https://1prime.ru/20260206/poezda-867233528.html

Пригородные поезда на МЦД-2 идут с отклонением от графика

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пригородные поезда на МЦД-2 в пятницу утром идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время на МЦД-2 пригородные поезда следуют с отклонением от графика из-за остановки пригородного поезда по техническим причинам на перегоне Павшино-Тушино. Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 6:30 движение было восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении. МЖД пишет, что совместно с ЦППК принимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

