Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пригородные поезда на МЦД-2 идут с отклонением от графика - 06.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260206/poezda-867233528.html
бизнес
россия
москва
ржд
цппк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867233528.jpg?1770353801
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пригородные поезда на МЦД-2 в пятницу утром идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время на МЦД-2 пригородные поезда следуют с отклонением от графика из-за остановки пригородного поезда по техническим причинам на перегоне Павшино-Тушино. Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 6:30 движение было восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении. МЖД пишет, что совместно с ЦППК принимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
бизнес, россия, москва, ржд, цппк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД, ЦППК
07:56 06.02.2026
 
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пригородные поезда на МЦД-2 в пятницу утром идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В настоящее время на МЦД-2 пригородные поезда следуют с отклонением от графика из-за остановки пригородного поезда по техническим причинам на перегоне Павшино-Тушино. Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 6:30 движение было восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении.
МЖД пишет, что совместно с ЦППК принимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
 
