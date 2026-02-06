https://1prime.ru/20260206/poezda-867235765.html

В Тамбовской области после ЧП задерживаются 11 поездов "Таврия"

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Задерживаются 11 поездов "Таврия" в связи с инцидентом на станции в Тамбовской области, где сошли грузовые вагоны, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу. "В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении.Отмечается, что в сторону Крыма задерживаются семь поездов: пять из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Из Москвы в Крым задерживаются следующие составы: поезд №092 Москва - Севастополь отправлением 4 февраля - задерживается на 5 часов, поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 5 февраля - на 6,5 часов, поезд №068 Москва - Симферополь отправлением 5 февраля - на 3,5 часа, поезд №195 Москва - Симферополь отправлением 5 февраля проследовал измененным маршрутом, задерживается на 2,5 часа, поезд №092 Москва - Севастополь отправлением 5 февраля задерживается на 1,5 часа. Из Санкт-Петербурга в Крым задерживаются: поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 4 февраля - на 6 часов и поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 5 февраля - на 2 часа. В направлении из Крыма задерживаются четыре состава из Севастополя: три в Москву и один в Санкт-Петербург. В Москву: поезд №068 Симферополь - Москва отправлением 4 февраля задерживается на 6 часов, поезд №196 Симферополь - Москва отправлением 4 февраля следует измененным маршрутом, задерживается на 8 часов, а также поезд №092 Севастополь - Москва отправлением 4 февраля задерживается на 1,5 часа. Из Севастополя в Санкт-Петербург задерживается поезд №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 4 февраля: на 7 часов. Уточняется, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой", - добавляется в сообщении ГСЭ.

