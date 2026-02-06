Число задержанных из-за схода цистерн поездов "Таврия" снизилось до девяти

https://1prime.ru/20260206/poezda-867244966.html
2026-02-06T13:09+0300
2026-02-06T13:09+0300
2026-02-06T13:09+0300
бизнес
россия
москва
севастополь
санкт-петербург
гранд сервис экспресс
ржд
железнодорожное движение
железнодорожное сообщение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865992770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebff3af61d9eb23135b0b077de3f6c91.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество задержанных пассажирских поездов "Таврия", курсирующих между Крымским полуостровом и городами материковой части России, сократилось с 11 до 9, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу. Согласно данным перевозчика, по состоянию на 12.00 мск в связи с происшествием в Тамбовской области в пути в сторону Крыма задерживаются семь поездов: пять из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Так, из Москвы в Крым задерживаются следующие составы: поезд №092 Москва - Севастополь отправлением 4 февраля - задерживается на 4,5 часа, поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 5 февраля - на 6,5 часов, поезд №068 Москва - Симферополь отправлением 5 февраля - на 2 часа. Также задерживаются поезда №092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, - на 1,5 часа и №028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля, - на 3 часа. Из Санкт-Петербурга в Крым задерживаются: поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 4 февраля - на 6,5 часа и поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 5 февраля - на 2,5 часа. По данным компании, из Крыма задерживаются два состава отправлением 4 февраля: №008 Севастополь – Санкт-Петербург - на 7 часов и №092 Севастополь – Москва - на 1,5 часа. "Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения", - отметили в компании.
москва
севастополь
санкт-петербург
