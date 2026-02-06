https://1prime.ru/20260206/polsha-867261365.html

В Финляндии резко высказались о шаге Польши против России

В Финляндии резко высказались о шаге Польши против России

в мире

украина

польша

москва

сергей лавров

дональд туск

нато

ес

мид

россия

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заявления премьера Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 – это тревожный знак для отношений Варшавы и Москвы, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в соцсети X."Для Польши это будет объявлением войны против России. Страны ЕС все больше и больше вовлекаются в этот конфликт, что в конечном итоге приведет к эскалации с Москвой", — заявил политик.Политик считает, что нынешний курс Европейского союза стал самым неудачным за всю историю объединения.Мема также подчеркнул, что Европе необходимо избежать эскалации отношений с Россией.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

