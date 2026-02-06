Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии резко высказались о шаге Польши против России - 06.02.2026
В Финляндии резко высказались о шаге Польши против России
Заявления премьера Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 – это тревожный знак для отношений Варшавы и Москвы, такое мнение выразил член... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:26+0300
2026-02-06T23:26+0300
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заявления премьера Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 – это тревожный знак для отношений Варшавы и Москвы, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в соцсети X."Для Польши это будет объявлением войны против России. Страны ЕС все больше и больше вовлекаются в этот конфликт, что в конечном итоге приведет к эскалации с Москвой", — заявил политик.Политик считает, что нынешний курс Европейского союза стал самым неудачным за всю историю объединения.Мема также подчеркнул, что Европе необходимо избежать эскалации отношений с Россией.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Финляндии резко высказались о шаге Польши против России

Мема: Польша рискует отношениями с Москвой, заявляя о передаче МиГ-29 Киеву

© РИА Новости . Алексей Куденко
Истребитель МиГ-29 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Истребитель МиГ-29 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заявления премьера Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 – это тревожный знак для отношений Варшавы и Москвы, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в соцсети X.
"Для Польши это будет объявлением войны против России. Страны ЕС все больше и больше вовлекаются в этот конфликт, что в конечном итоге приведет к эскалации с Москвой", — заявил политик.
На Украине сделали заявление о готовности к территориальному компромиссу
23:22
Политик считает, что нынешний курс Европейского союза стал самым неудачным за всю историю объединения.
Мема также подчеркнул, что Европе необходимо избежать эскалации отношений с Россией.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дерзкие слова премьера Польши о России всколыхнули Запад
23:10
 
