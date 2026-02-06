https://1prime.ru/20260206/poshlina-867259742.html

В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России

В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России - 06.02.2026, ПРАЙМ

В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале вырастет до 9495 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T23:27+0300

2026-02-06T23:27+0300

2026-02-06T23:27+0300

сельское хозяйство

бизнес

рф

минсельхоз

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83268/52/832685281_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_ae3fe4ef0f27b69533134c580cb36ad0.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале вырастет до 9495 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в феврале рассчитана при индикативной цене 1233,3 доллара за тонну. В январе действовала пошлина в размере 9298,6 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1200,2 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в феврале рассчитана по индикативной цене 195,2 доллара за тонну. Ее значение в январе было нулевым из расчета при индикативной цене в 195,7 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз, банк россия