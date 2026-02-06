Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/poshlina-867259742.html
В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России
В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России - 06.02.2026, ПРАЙМ
В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале вырастет до 9495 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:27+0300
2026-02-06T23:27+0300
сельское хозяйство
бизнес
рф
минсельхоз
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/52/832685281_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_ae3fe4ef0f27b69533134c580cb36ad0.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале вырастет до 9495 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в феврале рассчитана при индикативной цене 1233,3 доллара за тонну. В январе действовала пошлина в размере 9298,6 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1200,2 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в феврале рассчитана по индикативной цене 195,2 доллара за тонну. Ее значение в январе было нулевым из расчета при индикативной цене в 195,7 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/52/832685281_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_ad34d6cf5202d9a3ca49eef7c917d615.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз, банк россия
Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Минсельхоз, банк Россия
23:27 06.02.2026
 
В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале вырастет до 9495 рублей за тонну

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПодсолнечное масло
Подсолнечное масло - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Подсолнечное масло. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале вырастет до 9495 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в феврале рассчитана при индикативной цене 1233,3 доллара за тонну. В январе действовала пошлина в размере 9298,6 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1200,2 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в феврале рассчитана по индикативной цене 195,2 доллара за тонну. Ее значение в январе было нулевым из расчета при индикативной цене в 195,7 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
 
Сельское хозяйствоБизнесРФМинсельхозбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала