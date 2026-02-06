В феврале вырастет пошлина на экспорт подсолнечного масла из России

https://1prime.ru/20260206/poshlina-867259742.html
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале вырастет до 9495 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в феврале рассчитана при индикативной цене 1233,3 доллара за тонну. В январе действовала пошлина в размере 9298,6 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1200,2 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в феврале рассчитана по индикативной цене 195,2 доллара за тонну. Ее значение в январе было нулевым из расчета при индикативной цене в 195,7 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
