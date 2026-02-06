https://1prime.ru/20260206/poshlina-867260192.html

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми - 06.02.2026, ПРАЙМ

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 11 по 17 февраля останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T23:58+0300

2026-02-06T23:58+0300

2026-02-06T23:58+0300

сельское хозяйство

россия

рф

минсельхоз

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 11 по 17 февраля останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,4 доллара за тонну, на ячмень - 231,1 доллара, на кукурузу - 197,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 4 по 10 февраля также составляет 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз, банк россия