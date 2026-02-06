Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми - 06.02.2026
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми - 06.02.2026, ПРАЙМ
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 11 по 17 февраля останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 11 по 17 февраля останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,4 доллара за тонну, на ячмень - 231,1 доллара, на кукурузу - 197,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 4 по 10 февраля также составляет 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из РФ с 11 по 17 февраля останутся нулевыми

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 11 по 17 февраля останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,4 доллара за тонну, на ячмень - 231,1 доллара, на кукурузу - 197,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 4 по 10 февраля также составляет 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
 
Заголовок открываемого материала