Посольство Ирана призвало США и Европу к разумному подходу к миру

Посольство Ирана призвало США и Европу к разумному подходу к миру

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Вопрос о достижении мира с Ираном следует адресовать Вашингтону и европейским странам, которые "в достаточной степени не продемонстрировали разумного подхода", заявили в посольстве Ирана в РФ. "Вопросы о возможности достижения мира стоило бы адресовать в Вашингтон и столицы европейских стран, которые до настоящего времени в достаточной степени не продемонстрировали разумного подхода в том, что касается достижения мирной сделки, предпочитая вместо этого использовать иные инструменты, доказавшие свою практическую бесполезность, как то двойные стандарты, незаконные санкции и угрозы применения военной силы", - сказали газете "Известия" в российском посольстве. Шестого февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).

