https://1prime.ru/20260206/posolstvo-867232835.html

"Виртуальное посольство" США призвало американцев немедленно покинуть Иран

"Виртуальное посольство" США призвало американцев немедленно покинуть Иран - 06.02.2026, ПРАЙМ

"Виртуальное посольство" США призвало американцев немедленно покинуть Иран

"Виртуальное посольство" США в Иране на своём сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T07:23+0300

2026-02-06T07:23+0300

2026-02-06T07:23+0300

экономика

мировая экономика

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867232835.jpg?1770351801

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Виртуальное посольство" США в Иране на своём сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику. "Сейчас же покиньте Иран", - говорится в сообщении. В "посольстве" добавили, что, в случае отсутствия такой возможности, американцам следует найти безопасное место и запастись едой, водой и медикаментами.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран