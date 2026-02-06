"Виртуальное посольство" США призвало американцев немедленно покинуть Иран

https://1prime.ru/20260206/posolstvo-867232835.html
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Виртуальное посольство" США в Иране на своём сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику.
"Сейчас же покиньте Иран", - говорится в сообщении.
В "посольстве" добавили, что, в случае отсутствия такой возможности, американцам следует найти безопасное место и запастись едой, водой и медикаментами.
