Чистая прибыль Societe Generale выросла почти на 43 процента в 2025 году - 06.02.2026
Чистая прибыль Societe Generale выросла почти на 43 процента в 2025 году
Чистая прибыль Societe Generale выросла почти на 43 процента в 2025 году - 06.02.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Societe Generale выросла почти на 43 процента в 2025 году
Чистая прибыль французской Societe Generale, приходящаяся на группу, по итогам 2025 года выросла на 42,9%, до 6,002 миллиарда евро, сообщается в ее отчетности. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T09:35+0300
2026-02-06T10:13+0300
бизнес
финансы
париж
societe generale
https://cdnn.1prime.ru/img/76114/36/761143606_0:37:2889:1662_1920x0_80_0_0_202da092b09cb0abc6f0b6d74d3628e9.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской Societe Generale, приходящаяся на группу, по итогам 2025 года выросла на 42,9%, до 6,002 миллиарда евро, сообщается в ее отчетности. Прибыль на акцию увеличилась до 6,8 евро с 4,38 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла за прошлый год на 24,4%, до 8,439 миллиарда евро. Чистый доход от банковской деятельности (выручка) поднялся на 1,7% и составил 27,254 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на группу, увеличилась на 36,4% к прошлому году - до 1,42 миллиарда евро, прогноз составлял 1,18 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась на 16,8% в годовом выражении – до 1,972 миллиарда евро. Доход от банковской деятельности за квартал вырос на 1,6% в годовом выражении, до 6,725 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 6,65 миллиарда евро. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. Банк работает в 62 странах, штат составляет около 119 тысяч сотрудников.
париж
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/76114/36/761143606_78:0:2745:2000_1920x0_80_0_0_42d3fb9c6b02c38a8904071b04d56c13.jpg
бизнес, финансы, париж, societe generale
Бизнес, Финансы, Париж, Societe Generale
09:35 06.02.2026 (обновлено: 10:13 06.02.2026)
 
Чистая прибыль Societe Generale выросла почти на 43 процента в 2025 году

Чистая прибыль французской Societe Generale по итогам 2025 года выросла на 42,9%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской Societe Generale, приходящаяся на группу, по итогам 2025 года выросла на 42,9%, до 6,002 миллиарда евро, сообщается в ее отчетности.
Прибыль на акцию увеличилась до 6,8 евро с 4,38 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла за прошлый год на 24,4%, до 8,439 миллиарда евро. Чистый доход от банковской деятельности (выручка) поднялся на 1,7% и составил 27,254 миллиарда евро.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на группу, увеличилась на 36,4% к прошлому году - до 1,42 миллиарда евро, прогноз составлял 1,18 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась на 16,8% в годовом выражении – до 1,972 миллиарда евро.
Доход от банковской деятельности за квартал вырос на 1,6% в годовом выражении, до 6,725 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 6,65 миллиарда евро.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. Банк работает в 62 странах, штат составляет около 119 тысяч сотрудников.
 
БизнесФинансыПарижSociete Generale
 
 
