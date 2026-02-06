https://1prime.ru/20260206/pribyl-867236083.html

Чистая прибыль Societe Generale выросла почти на 43 процента в 2025 году

Чистая прибыль Societe Generale выросла почти на 43 процента в 2025 году

2026-02-06T09:35+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской Societe Generale, приходящаяся на группу, по итогам 2025 года выросла на 42,9%, до 6,002 миллиарда евро, сообщается в ее отчетности. Прибыль на акцию увеличилась до 6,8 евро с 4,38 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла за прошлый год на 24,4%, до 8,439 миллиарда евро. Чистый доход от банковской деятельности (выручка) поднялся на 1,7% и составил 27,254 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на группу, увеличилась на 36,4% к прошлому году - до 1,42 миллиарда евро, прогноз составлял 1,18 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась на 16,8% в годовом выражении – до 1,972 миллиарда евро. Доход от банковской деятельности за квартал вырос на 1,6% в годовом выражении, до 6,725 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 6,65 миллиарда евро. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. Банк работает в 62 странах, штат составляет около 119 тысяч сотрудников.

2026

