ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие

ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие - 06.02.2026, ПРАЙМ

ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в январе снизился за счет цен на молочную продукцию, сахар и мясо, сохранив нисходящую динамику... | 06.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в январе снизился за счет цен на молочную продукцию, сахар и мясо, сохранив нисходящую динамику предыдущих четырех месяцев, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в январе 2026 года составило 123,9 пункта, что на 0,5 пункта (0,4%) ниже декабрьского уровня. Снижение индексов цен на молочную продукцию, мясо и сахар с лихвой компенсировало рост цен на зерновые и растительное масло; таким образом, сокращение значения ИПЦФ продолжается пятый месяц подряд", - говорится в сообщении.Сильнее всего опустился индекс цен на молочную продукцию - на 6,4 пункта (5%) по сравнению с декабрём, до 121,8 пункта, что стало минимальным показателем с февраля 2024 года. Как отмечает организация, снижение, продолжающееся уже седьмой месяц, вызвано уменьшением цен на сыр из-за высокой конкуренции на мировом рынке, а также сокращением цен на сливочное масло. Индекс цен на сахар в январе продемонстрировал уменьшение по сравнению с декабрем на 0,9 пункта (1%), до 89,8 пункта. Снижение стоимости сахара вызвано мировым ростом его запасов в этом сезоне благодаря увеличению объема производства. Организация представила позитивные прогнозы производства сахара и на следующий сезон. Минимума с мая достиг индекс цен на мясо. В январе он составил 123,8 пункта, сократившись на 0,5 пункта (0,4%) в месячном выражении. Как поясняет ФАО, на него в основном оказали влияние котировки свинины, которые упали в основном в Европейском союзе, в том числе за счет слабого спроса. При этом цены на говядину и баранину по-прежнему стабильны. Положительная динамика наблюдается у индекса цен на растительные масла, который поднялся в январе на 3,4 пункта (2,1%) по сравнению декабрьским показателем, до 168,6 пункта, что стало максимальным значением с августа. Цены на пальмовое масло растут второй месяц подряд, чему способствует сезонное снижение объемов производства в Юго-Восточной Азии при высоком импортном спросе, следует из релиза. Индекс цен на зерновые в январе составил 107,5 пункта, поднявшись с декабрьского уровня на 4,4 пункта (3,9%). Компенсировать достаточное количество предложения в мире позволили активный экспорт из Канады и Австралии, а также опасения относительно перезимовки посевов из-за погодных условий в России и США, сообщает организация. При этом ФАО отмечает, что увеличение спроса на ароматные сорта способствовал росту индекса цен на все виды риса на 1,8% в январе.

