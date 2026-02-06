Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/prodovolstvie-867247156.html
ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие
ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие - 06.02.2026, ПРАЙМ
ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие
Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в январе снизился за счет цен на молочную продукцию, сахар и мясо, сохранив нисходящую динамику... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T13:51+0300
2026-02-06T14:03+0300
экономика
мировая экономика
канада
австралия
сша
фао
оон
продовольствие
продукты
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/82674/55/826745518_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_75a6582899b05280240aa208b464264b.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в январе снизился за счет цен на молочную продукцию, сахар и мясо, сохранив нисходящую динамику предыдущих четырех месяцев, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). &quot;Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в январе 2026 года составило 123,9 пункта, что на 0,5 пункта (0,4%) ниже декабрьского уровня. Снижение индексов цен на молочную продукцию, мясо и сахар с лихвой компенсировало рост цен на зерновые и растительное масло; таким образом, сокращение значения ИПЦФ продолжается пятый месяц подряд&quot;, - говорится в сообщении.Сильнее всего опустился индекс цен на молочную продукцию - на 6,4 пункта (5%) по сравнению с декабрём, до 121,8 пункта, что стало минимальным показателем с февраля 2024 года. Как отмечает организация, снижение, продолжающееся уже седьмой месяц, вызвано уменьшением цен на сыр из-за высокой конкуренции на мировом рынке, а также сокращением цен на сливочное масло. Индекс цен на сахар в январе продемонстрировал уменьшение по сравнению с декабрем на 0,9 пункта (1%), до 89,8 пункта. Снижение стоимости сахара вызвано мировым ростом его запасов в этом сезоне благодаря увеличению объема производства. Организация представила позитивные прогнозы производства сахара и на следующий сезон. Минимума с мая достиг индекс цен на мясо. В январе он составил 123,8 пункта, сократившись на 0,5 пункта (0,4%) в месячном выражении. Как поясняет ФАО, на него в основном оказали влияние котировки свинины, которые упали в основном в Европейском союзе, в том числе за счет слабого спроса. При этом цены на говядину и баранину по-прежнему стабильны. Положительная динамика наблюдается у индекса цен на растительные масла, который поднялся в январе на 3,4 пункта (2,1%) по сравнению декабрьским показателем, до 168,6 пункта, что стало максимальным значением с августа. Цены на пальмовое масло растут второй месяц подряд, чему способствует сезонное снижение объемов производства в Юго-Восточной Азии при высоком импортном спросе, следует из релиза. Индекс цен на зерновые в январе составил 107,5 пункта, поднявшись с декабрьского уровня на 4,4 пункта (3,9%). Компенсировать достаточное количество предложения в мире позволили активный экспорт из Канады и Австралии, а также опасения относительно перезимовки посевов из-за погодных условий в России и США, сообщает организация. При этом ФАО отмечает, что увеличение спроса на ароматные сорта способствовал росту индекса цен на все виды риса на 1,8% в январе.
канада
австралия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82674/55/826745518_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a2153ebc6aeb55ad4d292bfe8c3c94b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, канада, австралия, сша, фао, оон, продовольствие, продукты, цены на продукты
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, США, ФАО, ООН, продовольствие, продукты, Цены на продукты
13:51 06.02.2026 (обновлено: 14:03 06.02.2026)
 
ФАО сообщила о снижении индекса мировых цен на продовольствие

ФАО: мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродукты в тележке
Продукты в тележке - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Продукты в тележке. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в январе снизился за счет цен на молочную продукцию, сахар и мясо, сохранив нисходящую динамику предыдущих четырех месяцев, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в январе 2026 года составило 123,9 пункта, что на 0,5 пункта (0,4%) ниже декабрьского уровня. Снижение индексов цен на молочную продукцию, мясо и сахар с лихвой компенсировало рост цен на зерновые и растительное масло; таким образом, сокращение значения ИПЦФ продолжается пятый месяц подряд", - говорится в сообщении.

Сильнее всего опустился индекс цен на молочную продукцию - на 6,4 пункта (5%) по сравнению с декабрём, до 121,8 пункта, что стало минимальным показателем с февраля 2024 года. Как отмечает организация, снижение, продолжающееся уже седьмой месяц, вызвано уменьшением цен на сыр из-за высокой конкуренции на мировом рынке, а также сокращением цен на сливочное масло.
Индекс цен на сахар в январе продемонстрировал уменьшение по сравнению с декабрем на 0,9 пункта (1%), до 89,8 пункта. Снижение стоимости сахара вызвано мировым ростом его запасов в этом сезоне благодаря увеличению объема производства. Организация представила позитивные прогнозы производства сахара и на следующий сезон.
Минимума с мая достиг индекс цен на мясо. В январе он составил 123,8 пункта, сократившись на 0,5 пункта (0,4%) в месячном выражении. Как поясняет ФАО, на него в основном оказали влияние котировки свинины, которые упали в основном в Европейском союзе, в том числе за счет слабого спроса. При этом цены на говядину и баранину по-прежнему стабильны.
Положительная динамика наблюдается у индекса цен на растительные масла, который поднялся в январе на 3,4 пункта (2,1%) по сравнению декабрьским показателем, до 168,6 пункта, что стало максимальным значением с августа. Цены на пальмовое масло растут второй месяц подряд, чему способствует сезонное снижение объемов производства в Юго-Восточной Азии при высоком импортном спросе, следует из релиза.
Индекс цен на зерновые в январе составил 107,5 пункта, поднявшись с декабрьского уровня на 4,4 пункта (3,9%). Компенсировать достаточное количество предложения в мире позволили активный экспорт из Канады и Австралии, а также опасения относительно перезимовки посевов из-за погодных условий в России и США, сообщает организация.
При этом ФАО отмечает, что увеличение спроса на ароматные сорта способствовал росту индекса цен на все виды риса на 1,8% в январе.
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДААВСТРАЛИЯСШАФАОООНпродовольствиепродуктыЦены на продукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала