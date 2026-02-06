Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство гражданских беспилотников в Гуандуне выросло на 39%
ПЕКИН, 6 фев – ПРАЙМ. Производство гражданских беспилотников в южной китайской провинции Гуандун в 2025 году выросло на 39%, заявил на пресс-конференции в пятницу замглавы комитета по делам развития и реформ провинции Гуандун Чжу Вэй. "Провинция занимает первое место в стране по производству промышленных и сервисных роботов. В 2025 году производство гражданских беспилотников в провинции Гуандун увеличилось на 39% по сравнению с 2024 годом", - заявил Чжу Вэй. Он добавил, что на долю провинции в 2025 году пришлось более 90% от всех произведенных в стране гражданских беспилотников. Он также отметил, что в минувшем году объем производства интегральных схем в провинции достиг 94,24 миллиарда единиц, что на 152% больше, чем в 2020 году.
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
07:44 06.02.2026
 
ПЕКИН, 6 фев – ПРАЙМ. Производство гражданских беспилотников в южной китайской провинции Гуандун в 2025 году выросло на 39%, заявил на пресс-конференции в пятницу замглавы комитета по делам развития и реформ провинции Гуандун Чжу Вэй.
"Провинция занимает первое место в стране по производству промышленных и сервисных роботов. В 2025 году производство гражданских беспилотников в провинции Гуандун увеличилось на 39% по сравнению с 2024 годом", - заявил Чжу Вэй.
Он добавил, что на долю провинции в 2025 году пришлось более 90% от всех произведенных в стране гражданских беспилотников.
Он также отметил, что в минувшем году объем производства интегральных схем в провинции достиг 94,24 миллиарда единиц, что на 152% больше, чем в 2020 году.
 
