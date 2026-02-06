https://1prime.ru/20260206/proizvodstvo-867233346.html
Производство гражданских беспилотников в Гуандуне выросло на 39%
Производство гражданских беспилотников в Гуандуне выросло на 39% - 06.02.2026, ПРАЙМ
Производство гражданских беспилотников в Гуандуне выросло на 39%
Производство гражданских беспилотников в южной китайской провинции Гуандун в 2025 году выросло на 39%, заявил на пресс-конференции в пятницу замглавы комитета... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T07:44+0300
2026-02-06T07:44+0300
2026-02-06T07:44+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867233346.jpg?1770353074
ПЕКИН, 6 фев – ПРАЙМ. Производство гражданских беспилотников в южной китайской провинции Гуандун в 2025 году выросло на 39%, заявил на пресс-конференции в пятницу замглавы комитета по делам развития и реформ провинции Гуандун Чжу Вэй.
"Провинция занимает первое место в стране по производству промышленных и сервисных роботов. В 2025 году производство гражданских беспилотников в провинции Гуандун увеличилось на 39% по сравнению с 2024 годом", - заявил Чжу Вэй.
Он добавил, что на долю провинции в 2025 году пришлось более 90% от всех произведенных в стране гражданских беспилотников.
Он также отметил, что в минувшем году объем производства интегральных схем в провинции достиг 94,24 миллиарда единиц, что на 152% больше, чем в 2020 году.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
Производство гражданских беспилотников в Гуандуне выросло на 39%
В Гуандуне производство гражданских беспилотников в 2025 году выросло на 39%
ПЕКИН, 6 фев – ПРАЙМ. Производство гражданских беспилотников в южной китайской провинции Гуандун в 2025 году выросло на 39%, заявил на пресс-конференции в пятницу замглавы комитета по делам развития и реформ провинции Гуандун Чжу Вэй.
"Провинция занимает первое место в стране по производству промышленных и сервисных роботов. В 2025 году производство гражданских беспилотников в провинции Гуандун увеличилось на 39% по сравнению с 2024 годом", - заявил Чжу Вэй.
Он добавил, что на долю провинции в 2025 году пришлось более 90% от всех произведенных в стране гражданских беспилотников.
Он также отметил, что в минувшем году объем производства интегральных схем в провинции достиг 94,24 миллиарда единиц, что на 152% больше, чем в 2020 году.